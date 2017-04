Der Lenker verlor um 9.45 Uhr erst in einem Kreisel bei der Firma Traitafina in Lenzburg die Herrschaft über seinen Volvo. Als er in den Niederlenzer Kirchweg einmünden wollte, verlor er die Herrschaft über sein Auto. Dieses prallte in einen vortrittsberechtigten Lieferwagen, der von der Sägestrasse her in den Kreisel fuhr. Schliesslich kollidierte er mit einem Lieferwagen, wie die Kantonspolizei mitteilt.