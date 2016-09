Ein Schaf ist ein Schaf ist ein Schaf. Viel Wolle, vier Beine und ein meist eher unmutig klingendes Blöken. Dem Laien fällt es äusserst schwer bei Schafen so etwas wie Charakterzüge zu erkennen. Er ist deshalb überrascht, wenn er die Schafschau in Egliswil besucht. Denn die dort anwesenden Experten mit der Aufgabe, die Vorzeigeschafe der Züchter aus der Region zu bewerten, stellen innert Sekunden auch die geringsten Defizite, Abweichungen und Unregelmässigkeiten in der Haltung und dem Aussehen der Tiere fest.

Am Samstagmorgen trafen sich die acht Mitglieder und Züchter des Schafzuchtvereins Suhren- und Wynental zur jährlichen Bewertung ihrer Schafe. Die makellosesten weiblichen Exemplare der Rassen Weisses Alpenschaf und Schwarzbraunes Bergschaf wurden beim Schützenhaus Egliswil benotet. Sind die Tiere zwei Jahre alt, können sie mit der Höchstnote 6 brillieren. Überstehen sie auch noch das letzte Auswahlverfahren, fahren sie Mitte Oktober nach Brunegg an den Widdermarkt und stellen sich der Wahl zur Miss Argovia.

Schafpfeffer übertrifft Erwartungen

Von finanziellen Interessen werden die Schafzüchter nicht geleitet. Vom Fleischverwerter gibt es keine höhere Entschädigung, nur weil ein Schaf mit besonders anmutigem Gang einherschreitet. «Die meisten Züchter», sagt der kantonale Experte Hermann Kaufmann, der in den vergangenen 25 Jahren Tausende von Schafen begutachtet hat, «führen eine Familientradition fort.»

Zum Ende der Schau lädt Willi Käser, der Präsident des Schafzuchtvereins, ins Schützenhaus. Dort gibt es den Schafpfeffer des pensionierten Kochs Hans Beer zu kosten. Alle Erwartungen werden übertroffen, das Fleisch ist zart und köstlich. Es stammt vor allem von älteren Schafen der anwesenden Züchter. Für einige Leute sei das schwierig zu verstehen, sagt Willi Käser. «Sie sagen: Ihr pflegt die Tiere so lange und am Schluss landen sie auf dem Teller. Aber so ist halt der Kreislauf.»