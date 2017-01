Wer öfters durch Seengen fährt, kennt die Situation: Der Regionalbus stoppt bei der ehemaligen Post auf der Kantonsstrasse. Fahrgäste steigen ein und aus, bei der Haltestelle Richtung Lenzburg zwängen sich die Pendler zwischen Bus und Hausmauer durch. Ungeduldige Autofahrer überholen den Bus auf der Gegenfahrbahn – obwohl die Strasse unübersichtlich ist.

Diese Situation soll entschärft werden. Kanton und Gemeinde wollen beide Haltestellen «Poststrasse» verschieben. Der Bus-Stopp vor der alten Post (Richtung Bettwil und Teufenthal) soll durch eine Haltestelle mit Bucht vor dem Landi-Laden ersetzt werden. Wann, ist allerdings unklar.

Dasselbe gilt für die enge Haltestelle auf der gegenüberliegenden Strassenseite des Postgebäudes (Richtung Lenzburg), die auf privatem Grund steht: Diese soll an die Hubpüntstrasse unterhalb der Landi verschoben werden. Der Zeitpunkt hängt davon ab, wann der Kanton den Gestaltungsplan «Landi-Park» bewilligt und die Landi unter anderem ein Mehrfamilienhaus mit 23 Wohnungen bauen kann.

Klappt es mit den beiden Bushaltestellen, hat dies Folgen für die Linie 390: Der Bus aus Bettwil fährt neu über die Hubpüntstrasse statt Brestenbergstrasse nach Lenzburg. Die Haltestelle «Rotes Haus» (nur Richtung Lenzburg) fällt weg.

Über hundert Jahre alte Leitungen

Die Bushaltestellen sollen im Rahmen einer Umgestaltung der Poststrasse verschoben werden. Vorgesehen sind auch Verbesserungen an der Schulstrasse zwischen «Rebstock» und der Kreuzung bei der Bäckerei Studler. Der Zustand von Strassen und Werkleitungen ist schlecht, einige Leitungen sind hundert Jahre alt. Zudem gibt es unübersichtliche Einmündungen und problematische Parkplätze. Diese sind so angeordnet, dass Autofahrer beim Zurücksetzen rückwärts auf die Strasse fahren.

Der Kanton als Bauherr und die Gemeinde arbeiten deshalb seit 2014 an Massnahmen. Jetzt liegt mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept ein Vorprojekt vor. «Wir bauen nicht nur Strassen, wir gestalten auch den Raum neu», versprach Marius Büttiker, Sektionsleiter Strassen beim Kanton, am Montag an einer gut besuchten Infoveranstaltung. Als oberstes Ziel soll die Sicherheit erhöht werden. Konkret ist angedacht:

Poststrasse: Belag und Werkleitungen werden erneuert, die Strasse soll durchgehend sechs Meter breit werden. Busse und Lastwagen können mit 30 km/h kreuzen. Der Fussgängerstreifen bei der alten Post wird etwas nach Süden verschoben. Eine Verbesserung gibt es auch beim Kreuzplatz: Dort wird die Poststrasse leicht zur Valiant-Bank verschoben, um das enge Trottoir beim «Rebstock» zu verbreitern. Die Rampe bei der Bank wird abgebrochen.

Schulstrasse: Belag und Leitungen werden saniert, die Trottoirs verbreitert. Bergwärts ist ein Velostreifen vorgesehen. Der Vorplatz der Kirche soll repräsentativer gestaltet werden. Aufwerten wollen Kanton und Gemeinde auch das Schulhaus 1 an der Strasse: Die Parkplätze vor dem Gebäude werden zugunsten eines gepflästerten Vorplatzes mit Baum und Bänkli aufgehoben. Als Kompensation gibt es mehr Parkplätze bei der Mehrzweckhalle. «Der Begleitgruppe mit Vertretern aus der Gemeinde war es ein Anliegen, keine Parkplätze zu streichen», sagte Marius Büttiker.

Verschwinden soll das Pärkli beim Burgturm. Stattdessen ist eine Mehrzweckfläche mit acht Parkplätzen vorgesehen. Bei Bedarf kann diese für Feste und Märkte genutzt werden. Das wegfallende Pärkli soll später bei anderen Bauprojekten kompensiert werden. Was mit dem grossen Stein passiert, ist noch offen.

Kanton und Gemeinde wollen das Projekt zügig vorantreiben. Im Herbst soll das Bauprojekt vorliegen und die Gemeindeversammlung über den Kredit abstimmen. Der Kanton als Bauherr zahlt ebenfalls. Läuft alles nach Plan, wird die Poststrasse 2020/21 umgebaut, die Schulstrasse 2021/22. «Der Zeitplan ist sportlich», sagte Marius Büttiker. Oder wie es Dieter Gugelmann, im Gemeinderat für den Verkehr zuständig, sagte. «Er ist sportlich, aber wir Seenger sind sportlich.»