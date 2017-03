Am Donnerstagmorgen erlebten die Schüler bei der Oberstufe Angelrain (Bezirksschule) ein Drama. Sie waren gegen 10 Uhr gerade in der grossen Pause, als sich bei der Baustelle für die Sanierung des Schulhauses Bleicherain ein Unfall ereignete. Dabei wurde ein 53 Jahre alter Kranführer schwer am Kopf verletzt und musste ins Spital eingeliefert werden.

Was genau passiert ist, ist unklar, in Lenzburg erzählt man sich, der Mann sei von einem Bolzen am Kopf getroffen worden. "Der Unfall ereignete sich im Zusammenhang mit einer Mulde", sagt Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage der az. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache seien durch die Kantonspolizei eingeleitet worden.

Die Lehrpersonen haben dem Verletzten Erste Hilfe geleistet. Kinder kamen keine zu Schaden, zu ihrer Betreuung wurde aber ein Care Team bestellt. Ausserdem hat die Schule einen Elternbrief verfasst, um über das Ereignis zu orientieren. (nro)