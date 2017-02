Die stark befahrene Verkehrsachse Lenzburg–Hunzenschwil–Suhr wird immer mehr zur Fast-Food-Meile. Auf der Kantonsstrasse parallel zur A1 gibt es bereits drei Restaurants von Burger-Ketten aus den USA: In Lenzburg und Suhr je einen McDonald’s, in Hunzenschwil einen Burger King.

Letzterer bekommt nun Konkurrenz vor der eigenen Haustür: McDonald’s will wenige hundert Meter weiter sein elftes Restaurant im Aargau eröffnen. Der Standort beim «Schoren»-Kreisel auf dem Gemeindegebiet von Schafisheim ist attraktiv: Der «Schoren» liegt in der Nähe vom Autobahnanschluss Aarau-Ost. Zudem ist der Knoten das Drehkreuz der Verkehrsströme zwischen Lenzburg, Aarau und Seetal.

Der Schafisheimer McDonald’s ist als Teil eines Hotels geplant, das am Standort der früheren «Schoren»-Beiz gebaut werden soll. Solche Kooperationen gibt es in der Schweiz unter anderem in Chur sowie in Rümlang ZH. Am Standort Schafisheim will McDonald’s auch ein McCafé führen. Es gibt damit Frühstück am Morgen sowie Kuchen für zwischendurch. Das Lokal soll Platz für 100 Gäste bieten.

Mehr Abfall, Verkehr und Lärm?

Das geplante Fast Food-Restaurant stösst in Schafisheim jedoch auf Widerstand. Gegen das Baugesuch sind fünf Einwendungen eingegangen. Das teilt die externe Bauverwaltung in Lenzburg auf Anfrage der az mit. Eine Einwendung trägt die Unterschriften mehrerer Anwohner. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch mehr Einwendungen eintreffen: Die Frist für Einsprachen ist zwar am Montag abgelaufen, es gilt aber das Datum des Poststempels – auch bei B-Post.