Geschäftig rotieren und surren die massigen weissen «Wichte» hin und her. Holen dort Kistchen beladen mit Werkstücken ab und transportieren sie an ihren Bestimmungsort. Wer sich den Unermüdlichen in den Weg stellt, wird entweder elegant umfahren oder mit leicht scherbelnder Stimme aufgefordert: «Get out of my way, please.» Bitte gehen Sie aus dem Weg. – Bitte sehr. Wer könnte diesem nett vorgebrachten Ersuchen widersprechen wollen.

«Die Zukunft gehört den mobilen Robotern, die sich selbstständig im Raum bewegen», sagt Nick Koch, CEO der Robotec Solutions AG. «Smart robotx» werden sie genannt, diese unermüdlichen Schaffer, intelligente Roboter. Ein eingebauter Laserscanner macht den Roboter rechtzeitig auf Hindernisse aufmerksam. Durch diese Sensorik werden Zusammenstösse mit Menschen verhindert. Ist andernorts Industrie 4.0 noch nicht viel mehr als ein Schlagwort, ist man beim Spezialisten für Industrieroboter in Seon bereits mitten drin. «In den Arbeitsprozessen der Zukunft werden Mensch und Maschine viel mehr zusammenwachsen», betont Koch.

Sind diese «smart robotx» also ein Zeichen dafür, dass der Mensch als Arbeitskraft in der neuen hochtechnologisierten Industrie überflüssig wird? Nick Koch widerspricht. Der Mensch wird nicht abkömmlich werden. «Tagsüber werden in den Schweizer Werkstätten Spezialanfertigungen gemacht. Von Menschenhand. Um 17 Uhr werden normalerweise die Lichter gelöscht. Dann kommt der Roboter zum Einsatz. Er übernimmt die Nachtschicht und erledigt die Massenproduktion.»