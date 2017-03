Das Architekturbüro Baumann Waser Partner AG hat bereits die letzte Restauration der Kirche im Jahr 1991 durchgeführt. «Ich bin stolz, dass ich an diesem Projekt beteiligt bin», sagt Hofmann. Die Kirche liegt ihr aber nicht nur aus fachlicher Perspektive am Herzen. Von der Empore fällt der Blick auf die renovierte Stuckdecke. «Einmal bin ich hier oben gestanden, als der Orgelbauer intoniert hat. Das war so schön», sagt die Architektin. Die Orgel hat zwei neue Register und auch neue Pfeifen erhalten. Jolanda Hofmann und der dazugestossene Kirchenpflegepräsident Johannes Burger sind sich nicht ganz sicher, wie viele Pfeifen es insgesamt sind. «Auf jeden Fall über 3000», sagt Hofmann. «Solche Dinge interessieren mich einfach.» Beim Aufstieg zur Glockenstube zählt sie die Stufen.

Noch steht an der Südseite des Turms ein Gerüst. «Der Verputz hielt einige Überraschungen bereit», sagt Hofmann. Die Wetterseite sei in einem viel besseren Zustand gewesen als erwartet. Auf der Südseite musste der Verputz dagegen grossflächig ersetzt werden. Das schlechte Wetter hat die letzten Streicharbeiten bis jetzt verhindert. Jolanda Hofmann ist mit der Arbeit der Handwerker zufrieden. «Die vielen Spezialisten sind mit allem sehr sorgfältig umgegangen.» Und trotzdem war zum Beispiel der Gerüstabbau in der Kirche für sie ein «Zitterimoment», an den sie nur ungern zurückdenkt. «Ich war nur kurz da, den ganzen Tag hätte ich nicht zuschauen können», sagt sie. Was da alles versehentlich hätte zerstört werden können. Auch kostenmässig verläuft die Restauration nach Plan, der bewilligte Kredit von 1,775 Mio. Franken wurde laut Burger nicht überschritten.

Als letztes Projekt hat Jolanda Hofmann die Sanierung des Fünfsterngebäudes der Strafanstalt mitbegleitet, in Zukunft wird sie sich wieder neueren Gemäuern zuwenden. «Diese Abwechslung gefällt mir sehr», sagt sie. Sie freut sich auf das Jugendfest, wenn die Kränze duften. Denn sie weiss jetzt, wie es auf dem Dachstock der Kirche aussieht, wo das Seil der Kränze durch ein Loch gezogen wird. Und wenn die Glocken nach der Morgenfeier läuten, kann sie beruhigt daran denken, dass das Mauerwerk nicht unter den Schallwellen leiden muss.