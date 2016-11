«Räbeliechtli total» – dies ist das Motto der Stunde. So auch in Lenzburg: Gestern Abend zog der leuchtende Tatzelwurm durch die Altstadt. In Küttigen, Menziken und Beinwil am See ist der Umzug ebenfalls Geschichte, in Auenstein und Seon steht er noch bevor.

Verdunkelte Strassen, eine Schlange aus Lichtern, Kindergesang – die Räbeliechtli-Umzüge haben Volksfestcharakter und sind aus der alljährlichen Gemeindeagenda vielerorts nicht wegzudenken. Grund genug, den alten Brauch einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen.

Woher kommt die Tradition?

Wir beginnen mit einer Spurensuche in der Vergangenheit. Seit wann gibt es die Räbeliechtli-Umzüge und was ist ihre ursprüngliche Bedeutung? Eine Nachfrage bei Andrea Dietiker von der Aargauer Kantonsbibliothek soll hierbei Licht ins Dunkel bringen. Eine erste Spur findet sich im Buch «Aargauer Bräuche» von Ulrich Weber.

Darin steht: «Der Räbeliechtli-Umzug ist wahrscheinlich eine uralte Tradition. Mit dem Licht dürfte man früher Schutz vor den dunklen Mächten erfleht haben.» In einem weiteren Werk ist vermerkt, dass der Brauch wohl aus dem Kanton Zürich stamme. Der Ursprung bleibe letztlich aber ungeklärt.

Punsch und Zuckerbrötli

Auch das Singen und Skandieren von Liedern und Sprüchen gehört seit eh und je dazu. Manche Lieder wie «Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo gasch hii?» sind weitherum bekannt. Daneben gibt es auch ortsspezifische Texte.

So rufen etwa die Kinder in Beinwil am See: «Huh, Böju, huh! De Winter chont em Nu!» Ebenfalls fester Bestandteil ist die grosse Versammlung nach dem Gang durch die Nacht. Im gemütlichen Beisammensein mit Eltern und Freunden werden die Kinder mit Punsch und Zuckerbrötli wieder aufgepäppelt.

Konkurrenz durch Halloween?

Alte Traditionen haben es nicht immer einfach gegen die vielen neuen Trends, die uns in Zeiten der Globalisierung überschwemmen. So gab es Befürchtungen, der Räbeliechtli-Umzug werde langsam vom «Import-Brauch» Halloween verdrängt.

Ist dem tatsächlich so? Eine az-Umfrage zeigt: Nein. «Die Räbeliechtli haben hier einen ganz anderen Stellenwert», sagt etwa Manuela Wittmann vom Elternverein Küttigen-Rombach. «Halloween gehört nicht zu unserer Tradition und ist bei den Eltern überhaupt nicht verankert.»

Es gibt keinen Räbeliechtliumzug ohne Räben, so viel ist klar. Doch welche Bedeutung hat die weisse Rübe in der Landwirtschaft? Zu Kriegszeiten waren die Räben ein überlebenswichtiges Nahrungsmittel.

«Die Kultur wächst schnell und ist lange haltbar, sodass man den ganzen Winter durch Räben essen konnte», sagt Suzanne Schnieper vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg. Ganz anders heute: Viele Betriebe bauen nur noch für die Umzüge Räben an.

Ist das nicht eine riesige Nahrungsmittelverschwendung? «Reste lassen sich in einer traditionellen ‹Räbebappe› sehr gut verwerten», so Schnieper. Zudem sei es gang und gäbe, Schnitzreste roh zu verzehren.

Rund ums Schnitzen

Apropos Schnitzen: Auf unsere Räbeliechtli sind wir stolz. Deshalb sollen sie nicht einfach nur leuchten. Nein, sie sollen schön aussehen und individuell gestaltet sein. Wie das gelingt, weiss Elfriede Stalder.

25 Jahre Erfahrung hat die Kindergärtnerin aus Küttigen rund ums Schnitzen gesammelt. «Zuerst wird die Räbe ausgehöhlt, aber nicht zu dünn. Dann werden die Guetzliförmli hineingedrückt und die Haut mit einem Messer weggenommen.» Natürlich können auch Motive von Hand eingeritzt werden.

Aber Achtung, beim Schnitzen lauern einige Tücken: «Wenn die Förmli zu fest hineingedrückt werden, gibt es ein Loch. Und zu dünn ausgehöhlte Räben werden schnell ‹pfluderig›», so Stalder. Damit alles gut geht, werden die Küttiger Kindergärtler jeweils von den Primarschülern unterstützt.

Nebenbei: Es spricht nichts dagegen, die Räbe zuerst zu schnitzen und erst hinterher auszuhöhlen. Das Schnitzen ist bei diesem Verfahren weit einfacher, die Gefahr des Durchstechens entfällt, dafür muss man beim Aushöhlen ein bisschen vorsichtiger ans Werk gehen.

Zum Schluss des technischen Teils gibt es einen Tipp von Suzanne Schnieper, wie die Räbeliechtli möglichst lange schön bleiben: «In einer kühlen, aber trockenen Umgebung halten sie etwas länger. Irgendwann allerdings beginnen sie zu faulen.»

Räbeliechtli-Anekdoten

In Küttigen ist es noch nicht so weit. Noch stehen die Liechtli auf manchem Fensterbrett, sind doch seit dem Umzug erst wenige Tage vergangen. Organisiert wurde er vom Elternverein Küttigen-Rombach. Vertreterin Manuela Wittmann erzählt, was der Räbeliechtli-Umzug für sie bedeutet.

«Es ist einer der Events, die die Winterzeit einläuten», sagt sie. «Die Kinder werden mit der Dunkelheit vertraut gemacht, die Lichter nehmen die Angst davor. Zudem dürfen sie länger aufbleiben und mit ihren Freunden zusammen sein.»