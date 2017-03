Welche Rolle spielt in diesen Momenten die Familie?

So gut wie möglich, versuche ich den Beruf und die Familie zu trennen. In der Familie kann ich auftanken und neue Kraft schöpfen.

Hat das Polizeikorps in belastenden Situationen die Möglichkeit, professionelle psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen?

Ja. Es besteht ein Abkommen mit der Kantonspolizei, dass wir deren Psychologen und Polizeiseelsorger beiziehen können. Möglich ist auch externe Hilfe von andern Fachpersonen.

Wird der Termin beim Psychologen vom Chef verordnet?

Nein, jeder Mitarbeiter reagiert in belastenden Situationen anders. Je nach Ereignis erkundige ich mich nach dem Befinden und wir entscheiden, ob externe Hilfe nötig ist oder nicht. Wichtig ist, dass ich meine Leute gut kenne und auf gewisse «Botschaften» oder Verhaltensänderungen rasch reagiere.

Zur Polizeiarbeit gehören Geschwindigkeitskontrollen. Laut Statistik hat die Repol in Lenzburg im vergangenen Jahr zwar mehr Kontrollen durchgeführt, jedoch weniger Temposünder überführen können.

Ordnungsbussen oder Anzeigen, die daraus resultieren, sind in der Bevölkerung immer ein rotes Tuch. In der Praxis ist es so, dass in den 22 Gemeinden, welche der Regionalpolizei Lenzburg angeschlossen sind, pro Monat rund drei Stunden Geschwindigkeitskontrollen gemacht werden.