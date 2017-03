Auf den ersten Blick ein Immobilieninserat wie viele andere: ein neuer Wohnblock mit grossen Fenstern, grünem Rasen, blauem Himmel. Im Wohnpark Tilia seien noch freie Büro- und Gewerberäume zu vermieten, lässt die Immobilien-Treuhand-Firma Straub&Partner verlauten. Ungewohnt für ein Inserat dieser Kategorie ist der riesige Teddybär und die jungen Frauen, die neben der Überbauung abgebildet sind.

Das Inserat verbindet Werbung für Immobilien und den Tag der offenen Tür der neuen Kindertagesstätte Teddybär. Wäscht hier eine Hand die andere? Erhofft sich Straub&Partner mit dem gezielten Hinweis auf die Kita mehr Bewerber für ihr Angebot? Sonja Hümbeli ist die Gesamtleiterin der Teddybären-Kitas, der Standort in Staufen ist bereits der siebte der Kitakette Teddybär. Sie sei selber auf diesen Standort aufmerksam geworden, sagt sie. «Wir haben beispielsweise in Möriken Kinder aus der Region Staufen und wurden schon öfter gefragt, ob wir auch in Staufen eine Kita eröffnen würden.»

Hümbeli hat beim Vorbeifahren bemerkt, dass in Staufen ein neues Quartier entsteht und hat sich entschlossen, den Standort Staufen Realität werden zu lassen. «Das Objekt schien mir von der Lage, der Umgebung und dem Bedarf her geeignet», sagt sie. Dass Hümbeli mit ihrer Erfahrung über den richtigen Riecher verfügt, zeigten ihr die Anfragen zu Kitaplätzen, die bereits bei der Ausschreibung des Baugesuchs eingingen.

Kita ist kein Selbstläufer

Das Inserat mit der Immobilienverwaltung war für Hümbeli eine gute Gelegenheit, um auf die Eröffnung aufmerksam zu machen. Tatsächlich konnte die Kita an diesem Tag mehrere Eintritte verzeichnen. «Doch bis ein Standort kostendeckend ist, vergeht ungefähr ein Jahr», sagt die Geschäftsleiterin. Die Kita Teddybär im Wohnpark Tilia hat 24 Plätze, noch sind nicht alle besetzt. Hümbeli ist sich sicher, dass eine Kita einen grossen Einfluss auf die Attraktivität einer Überbauung haben kann. «Wir erleben oft, dass Familien erst in ein Quartier ziehen, wenn sie einen gesicherten Kita-Platz haben», sagt sie. In der zweiten Kita in Staufen, der Villa Kunterbunt sind gemäss Hübeli momentan alle Plätze besetzt.

Für Straub&Partner haben diese Überlegungen jedoch in diesem Fall keine Rolle gespielt. «Die meisten Wohnungen waren schon verkauft, als die Kita sich entschieden hat, die Räume in Staufen zu mieten. Deshalb war das kein Thema für den Wohnungsverkauf», sagt Immobilienvermarkterin Katja Dillier-Straub.