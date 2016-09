Krankheit offensiv kommuniziert

Eine Demenzerkrankung stellt den Alltag auf den Kopf, die Betroffenen und ihr Umfeld vor grosse Herausforderungen. «Wir haben nie ein Geheimnis um die Erkrankung gemacht, sondern offen darüber gesprochen», sagt Niggli. «Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit diesem Vorgehen. Ein Spaziergang durch Lenzburg ist für uns zu keiner Zeit ein Spiessrutenlauf.»

Hingegen waren alle Zukunftspläne, welche das Ehepaar geschmiedet hatte, mit einem Schlag vom Tisch gefegt. Der Traum, den dritten Lebensabschnitt gemeinsam abwechselnd in Lenzburg und in Südafrika, Rasiedas Heimat, zu verbringen, von einem Moment auf den andern geplatzt. Peter Niggli hatte zwei Jahre dort gelebt und seine spätere Frau kennen und liebengelernt. «Wir sind uns in der Wohnung eines Kollegen begegnet, haben uns angeschaut und alles war klar. Für mich ebenso wie für sie», berichtet er.

Peter Niggli hadert nicht beim Erzählen. Spricht liebevoll von seiner Partnerin. Auch wenn sich die Rollen mit zunehmendem Krankheitsfortschritt längst verändert haben. «Ich bin seit 39 Jahren glücklich verheiratet und liebe meine Frau noch immer», betont er. Das frühere Liebespaar hingegen ist eine liebe Erinnerung geworden. Niggli hat das Schicksal angenommen.

Probiert zu verstehen, was passiert ist und immer noch passiert, wenn sich der Gesundheitszustand seiner Frau im 2-Monats-Takt verschlechtert. «Ich beobachte ihr Verhalten und versuche, eine Erklärung zu konstruieren, weshalb das Hirn meiner Frau so reagiert», sagt Niggli. «Wenn ich nämlich mein Hirn zufriedenstellen kann, so kann ich mit der Situation besser umgehen.»

IV bezahlt für externe Hilfe

Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Die Schweizerische Alzheimer-Vereinigung geht davon aus, dass in der Schweiz rund 119 000 Personen an einer Demenz erkrankt sind. Die nach ihrem Entdecker Alois Alzheimer benannte Krankheit ist auf den fortschreitenden Abbau von Nervenzellen im Gehirn zurückzuführen. Dieser führt zum progressiven Versagen der verschiedenen Hirnfunktionen. Die durchschnittliche Lebensdauer eines alzheimerkranken Menschen beträgt 7 bis 10 Jahre.

Laut Angaben der Alzheimervereinigung Aargau gibt es in der Schweiz rund 330 000 Menschen, die ihre Angehörigen daheim betreuen und pflegen. Zu ihnen gehört die Familie Niggli. «Rasieda in ein Pflegeheim zu geben, kommt für uns nicht infrage, ausser veränderte Rahmenbedingungen würden uns dazu zwingen.» Peter Niggli und seine Tochter Fatima Armiento haben die Betreuung von Gattin und Mutter übernommen.

Dank einem verständnisvollen Arbeitgeber habe er sein Pensum reduzieren können, sagt er. Vor einigen Monaten hat er sich nun mit 62 Jahren frühzeitig pensionieren lassen. Der zeitliche Aufwand für Rasiedas Betreuung ist immens.

Auch der Sohn, selbst die Grosskinder springen manchmal ein. Zudem hilft eine externe Assistenz-Betreuerin an drei Tagen in der Woche mit und entlastet so Peter Niggli. Diese Hilfe wird von der Invalidenversicherung mitfinanziert. Das sei eine wertvolle Erleichterung für ihn, sagt Niggli. Und: «Mit dem Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung kann die Fremdbetreuung fast finanziert werden.»

Täglich unternimmt Peter Niggli mit seiner Frau längere Spaziergänge durch die Stadt und in die nahen Wälder. Auch wenn der direkte Dialog mit Rasieda verstummt ist, fühlt er die Verbundenheit mit ihr. «Wissen Sie, wenn ich so viel Zeit mit meiner Frau verbringe, so spüre ich anhand ihrer Körpersprache, dass sie mich versteht – und umgekehrt.»