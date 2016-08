Freundin Larissa strahlt über das ganze Gesicht. Mehr als Nick Alpiger selber. Er freue sich innerlich, sagt er bescheiden. Am Eidgenössischen Schwingfest den Kranz holen, das sei sein erklärtes Ziel gewesen, dafür habe er alles gegeben, sagt er. Der junge Mann gibt sich selbstbewusst. «Ich bin nicht nach Estavayer-le-Lac gereist, um mitzumachen. Ich wollte den Kranz holen.» Lange haben die Nordwestschweizer auf Schwingernachwuchs warten müssen. Jetzt ist er da.

Am frühen Montagnachmittag ist die ganze Familie Alpiger heimgekehrt, das Auto vollgepackt mit Taschen als kämen sie von mehrwöchigen Ferien retour. Dabei waren sie nur wenige Tage weggewesen. Sie haben bei Bekannten in der Festregion übernachtet. Und die Nacht nach dem Fest ist, wen wundert’s, kurz gewesen. «Ich habe wenig, aber gut geschlafen.»

Als Bub Thürig nachgeeifert

Und wie fühlt man sich als «Eidgenoss»? Nullkommanichts hellt sich das Gesicht des jungen Schwingers auf und die Müdigkeit ist wie weggeblasen. «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Mit Abstand der grösste Moment meiner Karriere.» Und die ist noch jung.

Nick Alpiger ist erst 19 Jahre alt. Trotzdem: Die acht Gänge sind dem jungen Mann schon etwas in die Knochen gefahren. Im Moment spüre er immer noch den ganzen Körper von den harten Kämpfen. Doch das spielt keine Rolle. Die Freude über das erreichte Ziel überdeckt jeden Schmerz. Am Sonntag trug er das Eichenlaub noch auf dem Kopf und präsentierte es stolz den Zuschauern in der Arena von Estavayer-le-Lac. Gemeinsam mit dem Möriker Mario Thürig, der ebenfalls gekränzt wurde. Jetzt liegt das nur wenige Gramm schwere, aber goldwerte Stück vor Alpiger auf dem Esstisch daheim in Staufen.

Als Jungschwinger hat Nick dem zwölf Jahre älteren Thürig nachgeeifert. «Er war mein grosses Vorbild.» Jetzt hat der Junge den Älteren im Klassement hinter sich gelassen. Alpiger winkt ab. Das spiele überhaupt keine Rolle, der Zusammenhalt im Team der Nordwestschweizer Schwinger sei sehr gross. Man unterstütze einander, freue sich mit über einen Sieg und mache einander nach einer Niederlage wieder Mut. In Estavayer-le-Lac haben sich die Nordwestschweizer zudem am Morgen jeweils zu einem gemeinsamen Einlauftraining getroffen.

Vom Publikum angefeuert

Auf dem Weg zum «Eidgenoss» ist Nick Alpiger achtmal in den Sägemehlring gestiegen. Nein, nervös sei er nicht gewesen. Ebenso habe ihm die Hitze wenig zu schaffen gemacht. «Ich habe Maurer gelernt. Wir arbeiten auf der Baustelle bei jeder Witterung draussen und sind uns Hitze und Kälte gewohnt.» Der erste Gang war ein gestellter. Für Alpiger war es jedoch ein «kleiner Sieg». Nötzli Bruno war auf dem Papier der stärkere Gegner. Anschliessend hat er dann nichts mehr anbrennen lassen. Gleich alle drei nächsten Gegner landeten auf dem Rücken im Sägemehl. Das war am Samstag. Auch am Sonntag endete der erste Gang gestellt.

Wiederum gegen einen stärkeren Gegner. Diesmal Imhof Andi. Zu Beginn habe er zwar voll angegriffen, erinnert sich Nick Alpiger. Als er jedoch realisierte, dass er ihn nicht packen könne, habe er taktiert. Auch diese Rechnung ist ihm letztendlich aufgegangen. Welches war der schwierigste Gang? Nick überlegt nicht lange. «Der siebte, da ging es um die Wurst. Ich wusste, wenn ich den gewinne, bin ich ‹Eidgenoss›.»