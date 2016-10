Um die Arbeit der Polizisten zu vereinfachen, hat eine Arbeitsgruppe ein neues, einheitliches Polizeireglement ausgearbeitet. Zwischen dem 25. April und dem 8. August haben die Gemeindeammänner und -schreiber das Regelwerk ratifiziert. Es ist seit diesem Sommer in Kraft.

Das neue Reglement für die Gemeinden Ammerswil, Auenstein, Boniswil, Brunegg, Dürrenäsch, Egliswil, Fahrwangen, Hallwil, Hendschiken, Holderbank, Lenzburg, Leutwil, Meisterschwanden, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Othmarsingen, Sarmenstorf, Schafisheim, Seengen, Seon, Staufen und Veltheim ist keine grundlegend neue Erfindung, sondern basiert auf den bisherigen Regelungen der Repols Lenzburg und Seetal: «Es gibt keine grossen Abweichungen», so Ferdinand Bürgi, der Leiter der Regionalpolizei Lenzburg.

Bewilligung für Lautsprecher

Es ging auch darum, das Polizeireglement so schlank wie möglich zu halten. So wurden beispielsweise alle Abschnitte über die Schneeräumung auf öffentlichem Grund gestrichen: «Das Reglement muss umsetzbar und kontrollierbar sein», sagt Bürgi in diesem Zusammenhang. Im Gegensatz zum flüchtigen Schnee ist Littering rekonstruierbar. Nach Vereinreinigungen von öffentlichen Strassen, Plätzen und Anlagen ist «umgehend der ordnungsgemässe Zustand wiederherzustellen», ansonsten die anfallenden Kosten dem Verursacher angelastet werden.

Der Lärm- und Immissionsschutz sind im Reglement ebenfalls geregelt. Für den Einsatz von Lautsprechern und Megafonen im Freien braucht es jeweils eine Bewilligung: «Im Vorfeld von Partys werden diese Bewilligungen recht gut eingeholt», stellt Polizeichef Bürgi den Veranstaltern ein gutes Zeugnis aus. Um Geruchsbelästigungen zu mindern ist an Sonn- und Feiertagen das Güllen verboten.

Sonderregelungen für Gemeinden

Beim Jauche-Ausbringen haben Boniswil, Hallwil und Meisterschwanden eine zeitlich noch genauere Definition ins Reglement eintragen lassen. Dies ist eine von sechs Sonderregelungen, die auf lokale Besonderheiten Rücksicht nehmen. Alle Hallwilersee-Anrainergemeinden haben beispielsweise festgehalten, dass am See Hunde stets an der Leine zu führen sind.

Während in der Fasnachtshochburg Sarmenstorf die Ruhezeitregelungen zwischen Schmutzigem Donnerstag und Aschermittwoch nicht gelten, hat Meisterschwanden für sein Gemeindegebiet durchgesetzt, dass die fürs Chlausklöpfen gemachte Ruhezeit-Ausnahme explizit nicht gilt. Zusammen mit Veltheim hat Meisterschwanden zudem festgehalten, dass Reiter die Strasse nicht verunreinigen dürfen; also der Kot einzusammeln ist.

«Bei den meisten Punkten haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden», so Bürgi. So ist in allen 22 Gemeinden der kürzeste Paragraf gültig. Unter Punkt 16 steht schlicht: «Das Betteln ist verboten.»