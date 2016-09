Der Stummfilm «Steamboat Bill, jr.» aus dem Jahr 1928 markiert die letzte unabhängige Produktion des grossen frühen Hollywood-Komödianten Buster Keaton. Eine aberwitzige, mit Slapstick-Einlagen gespickte und von tragikomischen Spannungsbögen geprägte Filmkomödie. Nur wird die originale Musik dieser Dramatik und Dynamik nicht gerecht. Aus diesem Grund hat Urs Erdin, Komponist und Dirigent aus Staufen, eine neue Musik für Symphonie-Orchester komponiert.

Unter der Regie des Vereins Pro Musikschule Lenzburg, der die Musikschule und ihre Ensembles fördert, hat Urs Erdin in ungezählten Stunden eine 65-minütige Neu-Komposition für «Steamboat Bill, jr.» geschaffen. Rund 80 Musizierende aus dem Jugendspiel Lenzburg, aus dem Orchester des Musikvereins Lenzburg und dem Orchester argovia philharmonic bereiten sich seit Wochen auf die Uraufführung des Films mit Live-Orchester im November vor.

«Eine neue Sprache lernen»

«Die Grundidee dieses Musikprojektes ist es, verschiedene Musizierende, Jugendliche, Laien und Profis, zusammenzubringen», erklärt Urs Erdin, der das Live-Orchester auch dirigiert. Von dieser aussergewöhnlichen Durchmischung des Spielkörpers sollen insbesondere die jungen Musikerinnen und Musiker profitieren.

Man habe bis jetzt zwar erst in einer Probe mit den professionellen Musikern des Symphonie-Orchesters argovia philharmonic zusammen gespielt, sagt die Geigenlehrerin und Konzertmeisterin des Live-Orchesters Monika Altorfer, doch sei sie zuversichtlich, dass man von den Profis einiges lernen könne.

Das Besondere an diesem Projekt, so Altorfer, sei auch die Zusammenarbeit von Streichern und Bläsern. «Dazu haben wir eher selten die Gelegenheit. Die Bläser sprechen gewissermassen eine Sprache, die uns nicht so vertraut ist. Es ist tatsächlich ungefähr so, als würde man eine neue Sprache lernen.»

Die Komposition wird erweckt

Die vierzehnjährige Jael Enzler ist Geigenschülerin bei Monika Altorfer. Die Mitwirkung im Live-Orchester sei für sie eine ganz neue Erfahrung. «Ich habe noch nie in einem so grossen Orchester mitgespielt und muss viel üben», sagt die Bezirksschülerin. «Aber es gefällt mir gut und ich bin gespannt, wie Film und Musik am Ende zusammenwirken.»

Für Urs Erdin war es ein spezielles Gefühl zu hören, wie seine Komposition vom Live-Orchester ein erstes Mal zum Leben erweckt wurde. «Man hat eine Klangvorstellung im Kopf und bringt diese zu Papier. Mit den ersten Proben wird die Partitur dann nach und nach umgesetzt und das Werk, das im Kopf entstanden ist, so zum Leben erweckt.»

Aufführungsdaten: «Steamboat Bill, jr.» mit Live-Orchester wird aufgeführt am Samstag, 12. November, um 18.30 und um 20.45 Uhr sowie am Sonntag, 13. November, um 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Lenzburg.

Vorverkauf: Plätze können im Internet reserviert werden unter der Adresse www.steamboat-bill.ch.