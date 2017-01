Andreas Suter steht vor der riesigen Maschine, eine Klasse mit künftigen Spenglerfachleute um sich geschart. Mit geübten Griffen hantiert der Werkstatt-Leiter für die überbetrieblichen Kurse (ÜK) in der Berufsschule Lenzburg am Touch-Screen-Bildschirm, legt anschliessend ein Stück Blech in die dafür vorgesehene Maschinen-Öffnung und schliesst die Programmierung ab. Kurze Zeit später hält Suter das Blech in der gewünschten Form in der Hand.

In der ÜK-Werkstatt in Lenzburg investiert die Aargauische Gebäudetechnik-Genossenschaft Suissetec Aargau in modernste Technologie: 200 000 Franken kostet die neue hydraulische Doppelschwenkbiegemaschine, die vorgestern offiziell in Betrieb genommen wurde. «Auf dieser Maschine können Blechstücke von bis zu 3 Metern Länge und 1,25 Metern Breite in einem Arbeitsgang in die vorgesehene Form gebogen werden», erklärt Suter. Dass Suissetec Aargau die hohe Investition im ÜK-Zentrum getätigt hat, erklärt Verbandspräsident Thomas Lenzin so: «Das Thema Ausbildung ist von zentraler Bedeutung für uns. Mit dieser Anschaffung befindet sich unsere ÜK-Werkstatt auf einem sehr hohen Level und macht uns zu einer Vorzeige-Sektion des schweizerischen Verbandes.»

René Fasler, Präsident der Bildungskommission, ergänzt: «Es ist notwendig, unseren Lernenden aktuelles Know-how zu vermitteln. Dazu benötigen wir Maschinen und Geräte, die heute in den Betrieben eingesetzt werden.»

In der ÜK-Werkstatt von Suissetec Aargau werden pro Jahr über 420 Lernende in den Berufen Spengler, Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateur und Haustechnikpraktiker ausgebildet.