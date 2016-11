Urs Erdin hat Jahrgang 1962. Er studierte in Luzern Blasmusikdirektion und dirigierte seither zahlreiche Blasorchester. Er leitete diverse Musikschulen, übernahm 2009 das Jugendspiel Lenzburg und absolvierte an der Zürcher Hochschule der Künste berufsbegleitend eine MAS-Ausbildung in musikalischer Kreation.

Das Jugendspiel Lenzburg entstand aus der Kadettenmusik. Bis zu sechzig Jugendliche im Alter zwischen zwölf und zwanzig Jahren spielen unter der Leitung ihres Dirigenten anspruchsvollere Stücke diverser Stilrichtungen.

Der Musikverein Lenzburg besteht zurzeit aus etwa 70 Sängerinnen und Sängern sowie 30 Orchester-Mitgliedern. Das 1963 gegründete Aargauer Symphonie Orchester tritt seit der Saison 2013/14 als argovia philharmonic auf. (az)

Aufführungen. Samstag, 12. November, um 18.30 und 20.45 Uhr; Sonntag, 13. November, um 11 Uhr. – Informationen und Vorverkauf: www.steamboat-bill.ch