Der Komiker Peach Weber fährt oft über Ammerswil nach Lenzburg. Auf der Kantonsstrasse zwischen den zwei Gemeinden gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Weber, der in Hägglingen wohnt, versteht das nicht: «Niemand, der mehr als eine Hirnzelle hat, kann dort wirklich 80 fahren», kritisiert er in einem Leserbrief an die az. «Jeder einigermassen vernünftige Mensch fährt dort mit allerhöchstens 70.»

Seinen Leserbrief schrieb der Freiämter Komiker nach einem Unfall auf dieser Strecke. Anfang Dezember kollidierten zwischen Lenzburg und Ammerswil zwei Autos. Drei Erwachsene und ein Kleinkind mussten ins Spital. «Die Strasse ist eng und unübersichtlich», sagte Roland Pfister, Medienchef der Kantonspolizei Aargau, in einer ersten Stellungnahme nach dem Unfall gegenüber Tele M1.