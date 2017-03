Bei der SVP heisst es, man verfolge diese Entwicklung seit längerem mit Sorge. «Der Posten ‹Kinderkrippen und Kinderhorte; Beiträge an private Organisationen› kennt nur eine Richtung, nämlich nach oben», bemängelt Sprecher Michael Häusermann. Nicht zufrieden ist man bei der SVP mit dem Stadtrat, weil er im Gegensatz zu 2015 von Kürzungen bei diesem Rechnungsposten nichts mehr wissen will und die Kostenentwicklung mit der steigenden Einwohnerzahl begründet. «Die SVP ist der Meinung, dass mit der wachsenden Bevölkerungszahl nicht gleichzeitig auch die Ausgaben und der Personalbestand des Staates überproportional steigen müssen», hält Häusermann fest.

Die SVP verlangt deshalb ein Kostendach für den städtischen Beitrag an die Kinderkrippen- bzw. Hortplätze. Mit der BDP hat die SVP im Dezember 2016 eine Motion eingereicht. Die Motion verlangt, dass die Beiträge der Stadt an die familienergänzende Kinderbetreuung jährlich auf 300 000 Franken limitiert werden. Dieser Betrag entspreche dem ursprünglichen stadträtlichen Antrag im Budget 2016, begründet die SVP. Zudem sollen Eltern mit einem Bruttoeinkommen von über 100 000 Franken für die Betreuung ihrer Kinder keine Zuschüsse aus der Stadtkasse mehr erhalten.

Gegen Luxuslösung

Aktuell werden in Lenzburg 51 Kinder in Kindertagesstätten und bei Tagesfamilien subventioniert. Hinzu kommen Beiträge an die schulergänzenden Tagesstrukturen mit dem Mittagstisch usw. Die SVP will ihr Ansinnen keinesfalls als kinderunfreundliche Haltung verstanden wissen. Dazu sagt Häusermann, man sei nicht generell gegen eine Subventionierung von Kinderkrippenplätzen, die SVP anerkenne den gesellschaftlichen Wandel der vergangenen Jahre. Doch: «Wir wollen keine Luxuslösung. Es gibt andere, ebenfalls machbare Wege.»

Motion bereits überholt?

Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat an der Sitzung vom kommenden Donnerstag, die Motion nicht zu überweisen. Nach dem neuen Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung, das im letzten Sommer in Kraft getreten ist, sind die Gemeinden nämlich verpflichtet, bis zu Beginn des Schuljahres 2018/19 die Kinderbetreuung ausserhalb der Familie neu zu regeln.

Das Reglement ist in Lenzburg derzeit in Arbeit und wird bereits an einer der nächsten Einwohnerratssitzungen behandelt, unabhängig von der vorliegenden Motion. Die darin enthaltenen Änderungen werden sich auf die künftige Subventionspolitik der Stadt auswirken. Beispiel: Im Gegensatz zu heute, wo einzig Kinder aus der städtischen Kasse subventioniert werden, die an ihrem Wohnort Lenzburg betreut werden, sind ab 2018 auch Kinder anspruchsberechtigt, die eine auswärtige Kita besuchen.