Knapp ein Jahr ist es her, als Greenpeace-Aktivisten auf dem Dach und an der Fassade beim Mammut-Hauptsitz in Seon protestiert hatten. Hintergrund der Aktion war der Vorwurf der Umweltorganisation, dass Mammut trotz Gesprächen und Protesten der Outdoor Gemeinde weltweit auf gefährliche Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) setzt. PFC macht Outdoor-Kleidung wasserundurchlässig, die Substanzen sind aber schädlich und in der Natur kaum abbaubar.

Nun hat sich die Hauptlieferantin für Membranen und Beschichtungen für Outdoor-Marken dazu verpflichtet, künftig auf den Einsatz dieser gefährlichen Chemikalien zu verzichten. Die Firma Gore Fabrics, die auch Mammut beliefert, kündigt an, bis Ende 2020 einen Grossteil der wetterfesten Laminate ohne die schädlichen Substanzen zu produzieren – dazu gehören Jacken, Schuhe, Handschuhe und Accessoires. Bis Ende 2023 wird Gore ökologisch bedenkliche PFCs aus sämtlichen Vorprodukten für Outdoor-Kleidung ersetzen, wie Greenpeace in einer Medienmitteilung schreibt.