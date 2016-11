Im letzten Sommer verlor Andrew Evans seinen Job. Er war einer von 120 Angestellten des Zementriesen Holcim, die nach der Fusion mit Lafarge entlassen wurden. «Die werfen dich einfach weg, ohne zu überlegen», sagt der 45-jährige. Doch es ist keine Verbitterung in seiner Stimme. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, hat der gebürtige Engländer die Gelegenheit genutzt, um sich einen Traum zu verwirklichen.

Und der sieht so aus: Andrew Evans hat mit «englishmcc» ein Töff-Sharing-Unternehmen gegründet. Dabei geht es nicht um irgendwelche Zweiräder. Nein, denn MCC steht für «motorcycle culture». Nur Oldtimer und klassische Marken wie Norton oder Triumph stehen in Evans` Garage.

Einen Oldtimer teilen? Für viele Liebhaber wäre das undenkbar. Nicht so für Evans. Er findet, anstatt poliert in einer Garage zu stehen und dort zu versauern, sollten die Maschinen gefahren werden. «Ich möchte, dass auch junge Leute die Gelegenheit haben, mit Oldtimern zu fahren», erklärt Evans. «Sonst geht das Wissen darum einfach verloren.» Das Problem liege aber nicht bei den jungen Leuten. «Der typische Oldtimer-Besitzer ist ein ‹old white man›. Selbst fährt er den Töff nicht mehr, aber teilen möchte er auch nicht. Da sagt er: ‹Nicht mit meinem Baby!›»

So geht das Sharing

Genau diesem Eigentumsgedanken möchte Evans mit seinem Sharing-Unternehmen entgegentreten. Das Konzept ist folgendes: Abonnenten steuern einen eigenen Töff zum Fahrzeug-Pool bei und dürfen dafür gratis alle anderen Modelle im Pool fahren. Evans übernimmt die Wartung und alle Versicherungskosten.

Seit dem Mai hat Evans drei Abonnenten gewonnen. Noch läuft das Geschäft nicht kostendeckend: «Etwa 20 Abonnenten bräuchte es schon dazu.» Interessierte ohne eigenen Töff können die Maschinen auch für einzelne Tage mieten, und ab nächstem Jahr sind auch Schulungstage im Angebot.

Fünf Motorräder steuert Evans selbst zum Pool bei. Seine Augen leuchten, als er die Geschichte seines ältesten Töffs erzählt: «Diese BSA M20 ist ein Modell von 1938, wurde aber erst 1942 während des Krieges gebaut. Danach wurde die Maschine an ein englisches Regiment in Burma geliefert.» Auf die Frage, welches denn sein Lieblingsmodell sei, meint er nur: «Das kann ich genauso unmöglich entscheiden, wie wenn ich von meinen Kindern das liebste aussuchen müsste.»

Entweder Töff oder Eltern

Der Gedanke des Teilens begleitet Evans schon seit seiner Jugend. Alles begann vor 28 Jahren in Chelmsford, Essex, 45 Kilometer nordöstlich von London. Der 16-jährige Andrew musste teuer bezahlen für seinen Wunsch, einen Töff zu kaufen. «Meine Mutter sagte: ‹Wenn du einen Töff kaufst, ziehst du aus.›» Für den jungen Andrew war der Fall klar – er entschied sich für den Töff. Jeden Freitagabend traf er sich mit seinen Freunden im Töff-Treff. Unkompliziert wurden die Zweiräder untereinander getauscht, jeder konnte verschiedene Modelle ausprobieren. «Eine tolle Zeit», blickt Evans zurück. «Wir dachten nicht in den engen Grenzen des Eigentums.»

Andrew Evans ist ein vielseitiger Mann. Seine Karriere verlief nicht eben geradlinig: Nach einem Master in Philosophie arbeitete er lange als Programmierer, bevor er bei Holcim Leiter eines Kommunikationsteams wurde. Seit der Entlassung ist Evans fast jeden Tag in der Werkstatt. «Meine Frau geht arbeiten, ich schaue zu den Kindern, bin Hausmann, Entrepreneur und ‹Dogwalker› in einem», sagt er und lächelt.