An jenem Sonntagabend im Dezember 2009 brannte der Dachstock der Seenger Mühle lichterloh. Ein mit rund 3000 Litern Speiseöl gefüllter Tank hatte Feuer gefangen. «Hätten wir den Brand nicht so früh entdeckt, wäre es kaum so glimpflich ausgegangen», sagte Betreiber Thomas Häusermann damals zur az. «Eine halbe Stunde später und das Gebäude wäre wohl bis auf die Grundmauern niedergebrannt.»

2010 wurde der folgende Um- und Neubau bereits abgeschlossen. Die finanziellen Nachwehen des Brandes hingegen dauerten noch Jahre. Vor kurzem hat das Bundesgericht ein Urteil zu einem Streit zwischen den Betreibern und ihrer Versicherung gefällt.

Zusätzliche Forderungen

Beim Sachschaden einigten sich die Parteien noch einvernehmlich: Die Versicherung zahlte den Betreibern insgesamt 2,735 Millionen Franken. Beim Schadenersatz für den Betriebsunterbruch gab es keine Einigung. Die Versicherung leistete erst nur eine Akontozahlung von 300 000 Franken. Das Handelsgericht entschied bei einem Schiedsgerichtsverfahren zugunsten des Mühlebetreibers: Die Versicherung musste ihnen zusätzlich rund 702 000 Franken überweisen.

Auch damit war der Streit ums Geld noch nicht ausgestanden. Die Mühlebetreiber forderten ausserdem 74 000 Franken Zinsen – und 500 000 Franken: Denn der Versicherungsvertrag sehe diese Summe für besondere Sachen und Kosten vor, worunter die Preisdifferenz zwischen Schaden- und Wiederbeschaffungstag falle.

Im Januar 2016 gab das Handelsgericht des Kantons Aargau der Versicherung Recht und wies die Klage ab. Den Versicherten stehe aufgrund des Entschädigungsvertrages vom Juni 2011 nichts mehr zu. Verzugszinsen seien keine geschuldet, weil sich die Versicherung im Zeitpunkt der Zahlung nicht in Verzug befunden habe.

Filz-Verdacht

Die Mühlebetreiber fochten den Entscheid vor Bundesgericht an. Dabei führten sie mehrere Filz-Vorwürfe an. So würden sich der Vizepräsident des Handelsgerichts und der Rechtsvertreter der Versicherung sehr gut kennen. Beide seien Mitglieder der FDP und hätten bis 2014 zusammen Einsitz in der Geschäftsleitung der Kantonalpartei genommen.

Auch beim Handelsrichter gab es in ihren Augen eine «übermässige persönliche Nähe». Vor Bundesgericht sind die Mühlebetreiber mit den Vorwürfen allerdings abgeblitzt.

Die Richter in Lausanne stützten die Argumentationen der Vorinstanz. Eine Befangenheit sei nicht erkennbar, hielten sie fest. Beim Vizepräsidenten des Handelsgerichts und dem Rechtsvertreter handle es sich um eine gewöhnliche soziale und gesellschaftsadäquate Beziehung. Der Handelsrichter habe zudem am Verfahren gar nicht mitgewirkt – er sei wegen einer Terminkollision ersetzt worden. Die Rügen seien unbegründet. Die Beschwerdeführer müssen nun nebst den Gerichtskosten von 3500 Franken auch noch 4000 Franken Verfahrensentschädigung für die Gegenpartei zahlen.