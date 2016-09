Es ist einige Zeit her, seit die Frauen scharenweise von weit her kamen und sich im Beyeler-eigenen Café bei Kaffee und Kuchen die aktuellen Mode-Kollektionen präsentieren liessen. In den letzten Jahren hatte das Lokal verschiedene Gewerbe beheimatet, den letzten Mieter, eine Schuh- und Kleiderboutique, mit einem kurzen Gastspiel.

Doch jetzt kehrt das Lokal an der Aarauerstrasse wieder zu seinen Wurzeln zurück. Mehmet Menekse und seine Frau Fulda aus Staufen eröffnen ein Café & Restaurant. «Ich bin leidenschaftlich gerne in diesem Metier tätig», sagt Menekse. Diesem Umstand verdanke das neue Lokal seinen Namen. «Passion» mit dem Zusatz 25; dieser stehe für die Hausnummer. Eine Idee seiner Frau Fulda, sagt Menekse und lächelt.

Finnisch, italienisch und schweizerisch

Am Mittag will der neue «Passion 25»-Wirt die Gäste mit einem Lunch-Buffet für Fr. 15.90 verwöhnen. Dazu ist mitten im Lokal eine ausladende Theke mit verschieden grossen Gefässen platziert. Ein zufriedener Gast sei oberstes Gebot eines Gastgebers, ist Menekses Credo. «Wer also am Mittag lieber Pizza möchte, darf selbstverständlich auch um diese Zeit die Karte verlangen.» À la carte ist dann am Abend angesagt. Auf der Speisekarte finden sich finnische und italienische Spezialitäten sowie Schweizer Küche.

Den finnischen Speisezettel bringt Menekse von einem Aufenthalt im hohen Norden mit. Dort hat der Türke jahrelang ein eigenes Restaurant geführt. In einer mit Lenzburg vergleichbar grossen Stadt und nach dem gleichen Konzept, wie er nun hier vorsieht. Erfolgreich, betont er. An diesen Erfolg will er nun mit «Passion 25» wieder anknüpfen.

Menekse steht seit fünfzehn Jahren in der Küche. Seit drei Jahren wohnt er hier, zuerst in Lenzburg, seit kurzem in Staufen. Sein Bruder führt in Aarau das Bistro «Brotkorb». Dort hat Menekse gearbeitet, als er in die Schweiz kam. Später in der Küche des Altersheims «Obere Mühle» in Villmergen. «Passion 25» hat 50 Plätze im Innern und 28 auf der Terrasse. Ab 1. Oktober ist es an sieben Tagen in der Woche, jeweils von 8 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr, geöffnet, freitags/samstags bis Mitternacht.