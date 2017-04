Mit dem Pachtland sind gewisse ökologische Auflagen verbunden. Gloors Vorgänger, Peter Holliger, hat sie mehr als erfüllt: 17 Prozent des Landes ist ökologische Ausgleichsfläche, auf der keine intensive Landwirtschaft betrieben wird. Diese ökologische Art der Landwirtschaft wird vom Bund subventioniert. «Ohne Subventionen legst du bei diesen kleinen Flächen, wie wir sie in der Region haben, Geld drauf», sagt Gloor. «Ich möchte aber möglichst viele Flächen bewirtschaften. Schliesslich will ich ja arbeiten und etwas produzieren.»

Dreschen bis drei Uhr nachts

Dass ihm die Arbeit ausgeht, ist allerdings unwahrscheinlich. Jeden Morgen um halb sechs steht Michael Gloor im Stall, um seine zurzeit 19 Milchkühe, zwei Rinder und vier Kälber zu versorgen. Nach dem Melken geht es ans Füttern: Mit einem modernen Futtermischwagen sorgt Gloor dafür, dass jede Kuh optimal gefüttert wird. «Das ist wichtig, weil die Kühe sonst Stoffwechselprobleme bekommen.»

Im Stall ist es ziemlich laut. Nicht wegen der Tiere, sondern weil hier 24 Stunden lang Radio Argovia läuft. «Musik gehört für mich einfach zur Arbeit», sagt Michael Gloor. «Ich hoffe, die Kühe haben auch ein bisschen Freude daran.»

Zehn bis zwölf Stunden lang ist ein durchschnittlicher Arbeitstag. In der Erntezeit, bei Getreide- oder Maisernten, sei er nachts auch mal bis um drei Uhr am Dreschen. «Die Tage sind intensiv, dafür kann ich mich meistens gut einteilen.» Das Wetter sei allerdings der bestimmende Faktor: «Beim schönsten Wetter kann ich nicht den ganzen Tag im Haus hocken – auch am Ostersonntag nicht.»

Wenn ein neues Leben beginnt

Trotz der zeitlichen Belastung und der finanziellen Unsicherheit findet Michael Gloor: «Es gibt keinen schöneren Beruf.» Alle Jahre sehen, wie das Getreide wächst, dann die Arbeit mit den Tieren, dabei zu sein, wenn eine Kuh kalbert und ein neues Leben beginnt – fast alles gefällt Michael Gloor an seinem Beruf. Ausser die traurigen Momente, wenn etwa eine Kuh notgeschlachtet werden muss: «Das tut schon weh. Es ist ein sehr enger Kontakt.» Wenn Gloor von den Tieren spricht, dann immer mit respektvollem Unterton. «Ich betrachte die Kühe als meine Mitarbeiterinnen. Es ist ein Geben und Nehmen: Wenn ich sie gut behandle, fühlen sie sich wohl und geben viel Milch.» Ohne sie könnte er nichts, fügt Michael Gloor bescheiden an.

Politisches Amt liegt nicht drin

Seit er den Hof übernommen hat, mussten die Hobbys etwas zurückstecken. Ferien sind in den nächsten neun Jahren nicht geplant. Früher unternahm Gloor oft Spritztouren mit dem Töff; seit der Hofübernahme sind die Ausfahrten seltener geworden. Ein politisches Engagement liegt «überhaupt nicht drin, obwohl es mich interessieren würde». In der knapp bemessenen Freizeit liest Michael Gloor gerne Zeitung, «schräubelt» an einer Maschine herum oder grilliert mit Kollegen. Viele von ihnen seien auch Bauern oder Mechaniker, sagt er. «Wenn einer in der Arbeit versinkt, helfen wir einander aus.» Irgendwann möchte er eine Familie gründen. «Bis dann arbeite ich aber so viel wie möglich. Die Familie hat noch Zeit.»