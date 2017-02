Nach mehreren Jahren mit einem Aufwandüberschuss ist 2016 wieder mehr Geld in die Staufner Steuerkasse geflossen als budgetiert. Der Überschuss beträgt 670 000 Franken. Die Steuererhöhung von vier Prozent und die vorsichtigere Budgetierung hätten damit gewirkt, schreibt die Gemeinde.

Auf Nachfrage ergänzt Ammann Otto Moser: «Wir bewegen uns in jene Richtung, wo wir hinwollen.» Das heisst: Ein positiver Steuerabschluss durch Mehreinnahmen und Ausgabendisziplin. «Mit dem Überschuss wollen wir Schulden abbauen», so Moser. In welchem Umfang werde sich zeigen, wenn der ganze Rechnungsabschluss der Gemeinde inklusive Aufwände vorliegt.

142 Steuerpflichtige kamen dazu

Mehreinnahmen vom 187 400 Franken gab es bei den Einkommens- und Vermögenssteuern (inkl. Nachträge). Diese belaufen sich auf 6,93 Millionen Franken, budgetiert waren 6,75 Millionen. Ein Grund für die Mehreinnahmen sind die Neuzuzüger, die sich vor allem im neuen Quartier Esterli-Flöösch niedergelassen haben. Die Zahl der Steuerpflichtigen nahm 2016 von 1810 auf 1952 zu. Das ist ein Wachstum von 142 Steuerpflichtigen. Im Budget wurde mit 100 neuen Steuerzahlern gerechnet. Diese Abweichung macht 100 000 Franken der zusätzlichen Einnahmen aus. «Bei der Budgetierung Mitte 2015 war nicht bei allen Wohnungen klar, wann diese bezogen werden», sagt Otto Moser. Man habe die Zahl der zusätzlichen Steuerpflichtigen schätzen müssen.

Im vergangenen Jahr konnten zudem einige provisorische Rechnungen 2016 aufgrund der eingereichten Steuererklärungen der Vorjahre nach oben angepasst werden. Die provisorischen Rechnungen der Vorjahre waren jedoch gegenüber der definitiven eher zu optimistisch. Gegenüber budgetierter Nachträge von 200 000 Franken erfolgten Rückzahlungen von 11 409 Franken.

Mehr Land verkauft

Prozentual am markantesten wurde das Budget bei den Grundstückgewinnsteuern übertroffen: Hier nahm Staufen mit rund 360 000 Franken mehr als doppelt so viel ein als budgetiert. Grund für diesen starken Anstieg sind laut Gemeinde in erster Linie weitere Landverkäufe in den Neubaugebieten.

Die Einnahmen aus Quellensteuern betragen knapp 140 000 Franken (Budget: 75 000), die Aktiensteuern schliessen mit rund 400 000 Franken ebenfalls höher ab als angenommen (230 000). Mehreinnahmen gab es auch bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern (52 400 statt 10 000).

Die Staufner Steuerpflichtigen sind zudem vorbildlich: Es wurden nur zwei Nachsteuern und Bussen veranlagt – «ein Zeugnis von korrekter Deklaration», so die Gemeinde. Weitere Bearbeitungsaufträge für Nachsteuern und Bussen seien jedoch beim Kantonalen Steueramt pendent.