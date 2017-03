Luis Alvarez schätzt das Leben in der Region Lenzburg. Der 35-jährige Account-Manager bei einem Telekommunikationsanbieter ist 2010 mit seiner Familie von Rafz ZH in die Stadt Lenzburg gezogen. Ausschlaggebend war nebst der Lebensqualität die Lage: «Die Nähe zur Autobahn ist ideal, genauso der Bahnhof mit Verbindungen in alle Richtungen», sagt Alvarez. In Lenzburg lebte er sich schnell ein: Luis Alvarez sitzt im Organisationskomitee vom Lenzburger Lauf und kämpft beim Freischarenmanöver gegen die Kadetten.

Was Alvarez tat, tun viele andere auch: Die Region Lenzburg boomt seit einigen Jahren, überall schiessen Mehrfamilienhäuser aus dem Boden. Ein Ende ist nicht in Sicht: Im 2. Halbjahr 2016 wuchs der Bezirk im kantonalen Vergleich am stärksten. 1034 Personen zogen in die Region. Das zeigen neue Zahlen, die der Kanton diese Woche veröffentlicht hat. Auch relativ betrachtet verzeichnete der Bezirk Lenzburg mit einem Plus von 1,74 Prozent das grösste Wachstum. Der kantonale Schnitt lag bei 0,73 Prozent.