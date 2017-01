Mit einem Gefälle von bis zu 15 Prozent ist die Strasse steil, ungewohnt steil. Und sie ist eng – vor einer gefühlten Ewigkeit gebaut als Zubringer zu einem Weiler mit Gasthof. Jetzt ist die Beiz ein Restaurant mit kleinem Hotel – und einer Parkgarage. Der Weg vom Dorf hinab zum See ist aber der gleiche geblieben. Schlimmer noch: Der bauliche Zustand der Seestrasse hat sich zwischenzeitlich stark verschlechtert. Darum haben die Birrwiler im November 2015 einen Sanierungskredit von 1,5 Millionen Franken beschlossen.

Doch wie soll die neue, 600 Meter lange Strasse dimensioniert sein? Die Herausforderungen für die Planer und Politiker waren gross. Etwa, weil in der Wohnzone unmittelbar neben der Seetalstrasse der Platz wegen der bestehenden Gebäude extrem knapp ist. An der schmalsten Stelle wird die neue Strasse nur 4,26 Meter breit.

Es braucht eine Baupiste

Die Wohn- grenzt an die Schutzzone. Die Strasse führt entlang eines nicht überbauten, landschaftlich reizvollen Hanges. Dieser ist durch das Hallwilerseedekret geschützt. Bauliche Eingriffe sind nur beschränkt möglich. Und eine Strasse mit grösserer Kapazität ist mangels Parkplätzen am See unten ohnehin nicht sinnvoll.

Gemäss dem Baugesuch soll die Strasse im Hangbereich künftig etwa 4,8 Meter breit sein. Das erlaubt das Kreuzen von Autos, was heute teilweise stark erschwert ist. Es sind zudem zwei Ausweichstellen (6 Meter breit) geplant, damit Personenwagen auch an Lastwagen oder Cars vorbeikommen. Die Bauprofile lassen erahnen, dass die Seestrasse künftig nicht wuchtig wirken, aber doch leicht breiter sein wird.

Und die Spaziergänger? In den Baugesuchsunterlagen steht, die Seestrasse spiele als Fussgängerverbindung eine untergeordnete Rolle. Im Siedlungsbereich ist die seeseitige Markierung eines «Aargauer Trottoirs» geplant. Entlang des Hanges soll das seeseitige Bankett (1 Meter breit) als Gehweg genutzt werden können.

Eine Knacknuss sind die Bauarbeiten. Erstens muss die Strasse immer befahrbar sein, weil sie für den Weiler Schifflände die einzige Erschliessung ist. Zweitens ist auf über zwei Dritteln der Strecke der Ersatz der Fundationsschicht nötig. Das lässt sich nur mit einer Art Notstrasse, einer einspurigen Baupiste (geregelt mit Lichtsignalanlage) machen. Die Bauzeit soll ein halbes Jahr dauern. Von Oktober bis Mai – idealerweise im nächsten Winter. (uhg)