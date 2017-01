Im Jubiläumsjahr wollen die Lenzburger Schlossgeischt-Schränzer hoch hinaus. «Gipfelstürmer» heisst ihr Motto, und dieses setzen sie konsequent um: Bergschuhe, Knickerbocker und Älplerhemd kleiden die Gugger in ihrer

30. Fasnachtsaison. Für rasante Stücke tragen sie ein Seil, auf den Gesichtern blühen Edelweiss.

Ihren Geburtstag haben die Schränzer am Samstag mit über tausend Gästen an der 16. Schlossgeischter-Nacht gefeiert. Die Talstation beim Eingang war mit 1987 Meter über Meer angeschrieben, die «Iishalle», wo die Party stattfand, mit 2017 Metern. Die Gäste meisterten den Höhenunterschied: problemlos: Sie tanzten zur Musik, die der DJ auflegte, schunkelten zu den kakofonischen Klängen der Guggenmusiken, die im Stundenrhythmus auftraten, und feierten nicht nur den Geburtstag der Gastgeber, sondern auch den Start in die Fasnachtsball-Saison.

25 Ehemalige spielten mit

Die befreundeten Guggenmusiken kamen nicht mit leeren Händen nach Lenzburg. Aus Zermatt waren die Horeschränzer angereist, die als Geburtstagsgeschenk eine ganze Holzkiste mit Speck, Landjägern und Käse mitbrachten. Die Schränzerclique Niederwil gratulierte mit einer grossen Flasche Sekt.

Auch das Geburtstagskind liess sich nicht lumpen. Im Vorfeld war eine Mitternachtsüberraschung angekündigt. Diese entpuppte sie, ganz dem Motto entsprechend, als Alphorngruppe. Es stellt sich heraus: Das Alphorn passt an einen Fasnachtsball. Die Gäste sangen mit und sparten nicht mit Applaus.

Nach dieser Überraschung spielten die Schlossgeischt-Schränzer. Die Paukisten begeisterten mit einer Showeinlage. Danach stiessen weitere Gugger dazu: 25 Ehemalige in den Kostümen früherer Fasnachtjahre. Insgesamt standen damit rund 60 Schlossgeischt-Schränzer auf der Bühne und spielten gemeinsam. «Ein unbeschreibliches Gefühl, mit so vielen Guggern vor über tausend Gästen aufzutreten», freute sich Urs Welti, Präsident der Schlossgeischt-Schränzer. Auch Welti feiert heuer einen runden Geburtstag (er wird 40) und hat sich entschlossen, das Präsidium nach

15 Jahren abzugeben. Als Geschenk für seinen Einsatz verliehen ihm die Gugger den Titel «Ehrenpräsident».