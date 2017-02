In der Villa, die am Dienstagnachmittag in Dottikon versteigert wurde, hat Besitzer Riccardo Santoro hat nie gewohnt. Kaum gebaut, brach sein Autoimperium zusammen. Im Mai 2011 schickte die Fidis Finance AG 17 Sattelschlepper in die Nachbargemeinde Dintikon und liess bei Santoros SAR Premium Cars AG rund 60 Luxus-Karossen abtransportieren.

Die Leasinggesellschaft des Fiat-Konzerns brach damit Knall auf Fall mit ihrem Geschäftspartner Santoro. Dieser hatte teure Autos zu Top-Leasing-Konditionen vermittelt. Wer bei Santoros SAR Premium Cars einen Bentley leaste, durfte diesen vor Ablauf des Drei-Jahres-Vertrags gegen einen anderen Flitzer tauschen.

Dieses Leasingmodell lockte Unternehmer und Spitzensportler nach Dintikon. Die Konkurrenz zerbrach sich den Kopf, wie diese Rechnung aufgeht. 2011 peilte SAR Premium Cars einen Umsatz von 250 Millionen Franken an. Daraus wurde nichts: Fidis Finance, welche die Luxus-Autos von Santoro kaufte und seinen Kunden gegen Leasingrate zur Verfügung stellte, zog der SAR mit der Räumungsaktion den Stecker.