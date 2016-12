Das sind massive Verwerfungen im kleinen Lehrerkollegium. Die drei Klassen von Kindergarten, Unter- und Mittelstufe werden lediglich von vier Klassenlehrerinnen und sechs Fachlehrkräften unterrichtet.

Instabil ist auch die Schulleitung, die mit den Partnergemeinden Boniswil und Leutwil (Schule «Drüwil») organisiert ist: Gesamtschulleiter Peter Felder geht per Ende Januar 2017. Sein Stellvertreter, zuständig für die Schule Hallwil, war vergangene Woche krank.

Sechstklässler lernten zu wenig

Die ständigen Wechsel und Stellvertretungen belasten den Unterricht. Es ist ein offenes Geheimnis, das viele Hallwiler Schüler nach dem Übertritt an die Seenger Oberstufe Probleme haben. Das zeigte sich dramatisch im Sommer 2015: Damals hatte die nun freigestellte Lehrerin die Mittelstufe übernommen. Sie stellte bei den Sechstklässler grosse Wissenslücken fest. Es drohte schon Anfang Schuljahr die Zuteilung an die Realschule. Eine Mutter forderte deshalb, dass ihre Tochter die 6. Klasse wiederholen darf. Die Schulpflege genehmigte das Gesuch und bot auch den anderen Schülern eine Repetition an.

In einem Schreiben, das der az vorliegt, spricht die Schulpflege von «markanten Defiziten der 6. Klasse»; dies wegen «wiederholten Krankheitsausfällen» des vorherigen Lehrers, «zahlreichen Lehrerwechseln» sowie des «auf Sozial- und Selbstkompetenz ausgerichteten Unterrichts» des Lehrers. Der betreffende Lehrer war beliebt, aber umstritten: Er war kreativ, engagierte sich für die Kinder, vernachlässigte aber manchmal den Schulstoff. Persönliche Probleme der Schüler waren ihm wichtiger als Rechnen und Schreiben.

Die Schülerin wiederholt nun deshalb im Moment die 6. Klasse. Und hat doppelt Pech: Die freigestellte Lehrerin ist ihre Klassenlehrerin. «Ein harter Schlag vor dem Übertritt an die Oberstufe», empört sich Mutter Stefanie Tremmel. «Das Theater an der Schule geht schon mehrere Jahre, jetzt muss etwas passieren.» Sie werde ein Gesuch schreiben, um ihren Sohn an einer anderen Schule zu platzieren.

Andere Eltern äussern sich gegenüber der az ähnlich: Mindestens zwei Familien möchten sogar aus Hallwil wegziehen.