Hallwiler Schüler, die nächsten Sommer an die Bezirks- oder Realschule wechseln, besuchen demnach seit vergangenem Montag die letzte Klasse der Primarschule in Seengen. Im Sommer wechseln sie dort an die Oberstufe. Die anderen Hallwiler 6.Klässler, die künftig die Sekundarschule in Seengen besuchen werden, beenden die Primarschule ab dieser Woche in Boniswil.

«Dieser nicht einfache Entscheid wurde gefällt, um nach einer belastenden Zeit einen regelmässigen Unterricht zu gewährleisten», schreibt die Schulpflege an die Eltern. Man habe «aufgrund der angespannten Situation» so entschieden; dies «zum Wohle der Kinder».