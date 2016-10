Die Vorwürfe, die Andreas Pfenninger zur jüngsten Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) an die Gemeindebehörde richtet, sind hart.

«In diesem Dorf werden die baulichen Richtlinien passend gemacht, um das gewünschte Objekt aufzustellen, auch wenn die Parzelle zu klein ist.» Die Seele von Pfenninger und den Referendums-Unterzeichnern kocht, wenn es um die Praxis bei der Auslegung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in Hunzenschwil geht. Pfenninger selber hat gegen ein Projekt, bei welchem ein altes Bauernhaus einem Mehrfamilienhaus weichen sollte, beim Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) Beschwerde wegen unzulässiger Abstände eingereicht und Recht bekommen.

Knapper Volksentscheid

Mit einem knappen Entscheid von 5 Stimmen Differenz (bei 81 Anwesenden) hatte der Hunzenschwiler Souverän an der Juni-Gmeind der Teilanpassung der BNO zugestimmt. Dabei ging es speziell darum, die ursprüngliche Praxis bei der Gebäudehöhe wieder herzustellen. Diese war bei der BNO-Anpassung 2015 irrtümlicherweise falsch berechnet worden, wie der Gemeinderat damals festhielt.

Der enge Entscheid der Gemeindeversammlung durch nicht einmal vier Prozent der Stimmbevölkerung hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Pfenninger ist überzeugt, dass das Abstimmungsresultat nicht im Sinn der Hunzenschwiler ausgefallen ist. Gemeinsam mit seiner Frau Marianne hat er deshalb das Referendum gegen die jüngste BNO-Teilrevision lanciert. 339 Personen haben mitunterzeichnet, gut hundert mehr als nötig gewesen wären. Am kantonalen Wahlwochenende haben die Hunzenschwiler an der Urne deshalb zusätzlich noch zu entscheiden, ob sie die im Sommer abgesegnete BNO-Teilrevision wieder kippen wollen.

Die Initianten begründen das Referendum zur Teiländerung der BNO so:

Mit einem Ja zur neuen BNO 2015 würden die Gebäude in Hunzenschwil wieder drei Meter höher gebaut werden dürfen. Das führe zu einem Mehr an Einwohnern, Verkehr, Lärm-Immisionen und Gemeindeinfrastruktur. Und könnte zuletzt noch zu höheren Steuern führen.

Die BNO 2015 wirke sich auf alle Bauzonen aus und nicht wie von der Gemeindebehörde behauptet nur auf die Einfamilienhauszone 2.

Hunzenschwil habe bereits 2014 die eidgenössischen Bestimmungen zum verdichteten Bauen rechtsgültig umgesetzt.

Der Volksentscheid vom Juni sei nicht repräsentativ, da dieser nur gerade von 81 von total 2330 stimmberechtigten Hunzenschwilerinnen und Hunzenschwilern gefällt worden sei.

Bedenken vom Kanton

Hunzenschwil hatte die BNO-Gesamtrevision einem Mitwirkungsverfahren unterstellt. Andreas Pfenninger moniert, dass das Anhören der Bevölkerung jedoch nur aus reiner Höflichkeit erfolgt sei. Keine einzige Anregung der Mitwirkungs-Teilnehmer sei anschliessend in die Anpassung eingeflossen, bedauert er.

Offenbar will man sich in Hunzenschwil bei den Baubewilligungsverfahren tatsächlich möglichst viel Entscheidungsfreiraum offenlassen. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau weist in seinem Vorprüfungsbericht speziell auf einen Punkt in der BNO-Teilrevision hin und hält fest. «Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde aufgrund des Verzichts auf Regelungen zur Fassadenhöhe bei Flachdachbauten talseitige Anordnungen von Attikageschossen, welche das Erscheinungsbild massgeblich beeinflussen, explizit zulassen will.»

Keine Veränderung der Höhen

Im Abstimmungsbüchlein hält der Gemeinderat fest, dass die BNO-Vorlage laut Kanton die Voraussetzungen für eine Genehmigung erfülle. Was die Festlegung der Gebäudehöhe anbelangt, widerspricht sie den Referendums-Befürwortern. «Entgegen der Behauptung der Referendums-Initianten werden die in der BNO 2014 festgelegten Fassaden- und Gesamthöhen nicht verändert», es werde lediglich der Fehler bei der Gesamthöhe der Einfamilienhauszone E2 korrigiert.

Resignation im Dorf

Die bauliche Entwicklung des Dorfes mache den Leuten zu schaffen, doch hätten viele resigniert. «Das Dorf wird dem verdichteten Bauen geopfert», hält Pfenninger fest.

Auf seinem Flyer macht das Referendumskomitee Stimmung mit den in den letzten Jahren an der Hauptstrasse entstandenen Gewerbe- und Mehrfamilienhausbauten – und quer über dem Bild der Schriftzug: «Unser Dorf soll nicht so wachsen.»

Andreas Pfenninger betont jedoch, nichts gegen Wachstum zu haben. Doch möchte man sich nicht «fast jährlich mit der Änderung der Bauordnung auseinandersetzen müssen.» Er hoffe, das Dorf könne, was das Bauen anbelange, endlich zur Ruhe kommen.