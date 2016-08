Mit einem dreitägigen Beizli-Fäscht feiert die Gemeinde Niederlenz am nächsten Wochenende, vom 2. bis 4. September, ihr 725-Jahre-Jubiläum. Auch die Kulturkommission gratuliert und bereichert die Festbühne auf dem Dorfplatz am Freitag und am Samstag um zwei beachtliche Gesangsstimmen. Die Auftritte von Nicole Bernegger und Daniel Kandlbauer bilden gleichzeitig den Auftakt für das kulturelle Herbstprogramm im Cholechäller.

Sowohl Nicole Bernegger als auch Daniel Kandlbauer erlangten nationale Bekanntheit durch ihre Teilnahme an den Musik-Castingshows des Schweizer Fernsehens. Die 39-jährige Sängerin, die in Möhlin aufgewachsen ist, brillierte vor drei Jahren in der ersten Staffel von «The Voice of Switzerland» mit ihrer farben- und facettenreichen Stimme. Kandlbauer, der aus Grindelwald stammt, erreichte 2005 in der Sendung «Music Star» den zweiten Platz.

«Die beiden Künstler werden am Jubiläumsfest für eine grossartige Stimmung sorgen», freuen sich die Mitglieder der Kulturkommission.

Hommage an Mani Matter

Drei Wochen später öffnen sich dann auch die Türen zur Kulturbühne im Cholechäller an der Hauptstrasse. Zu Gast in Niederlenz sind die Slam-Poetin Patti Basler und der Pianist Philippe Kuhn. Sie stellen ihr Programm «Frontalunterricht» vor, in welchem das Soziotop Schule satirisch und wortakrobatisch durchleuchtet wird.