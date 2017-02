Die Post hat einen gelben Flyer an alle Hunzenschwiler Haushaltungen verschickt. Titel: «Das neue Postangebot in Hunzenschwil». Im Schreiben informiert die Schweizerische Post, dass sie ihren Standort an der Poststrasse 1 schliesst; dies voraussichtlich im Frühjahr 2018.

Die Filiale wird durch eine Agentur im Volg-Laden an der Strangengasse 2 ersetzt. «Mit der Landi Unteres Seetal konnten wir einen lokal gut verankerten und bewährten Partner gewinnen», schreibt die Post. Man arbeite bereits in Dürrenäsch erfolgreich zusammen.

Schliessung trotz 4000 Einwohnern

Die Gründe für die Schliessung sind laut Post die gleichen wie in vielen anderen Gemeinden landauf landab: Auch in Hunzenschwil haben sich die Gewohnheiten der Kunden verändert, was auf der örtlichen Poststelle den Umsatz stark schrumpfen lässt. «Die Nachfrage nach Postdienstleistungen reicht nicht aus, um in Hunzenschwil weiterhin eine eigenständige Postfiliale wirtschaftlich betreiben zu können», schreibt die Post. Was erstaunt: Hunzenschwil zählt rund 4000 Einwohner, hat ein lebendiges Gewerbe und einige Grossbetriebe.

Überraschend kommt die Schliessung trotzdem nicht. Im vergangenen Sommer hatte die Post mitgeteilt, dass sie mit dem Gemeinderat Gespräche über die Zukunft der Hunzenschwiler Poststelle führt. Der Gemeinderat wollte diese erhalten und bedauert nun die Aufhebung sehr.