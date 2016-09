Lenzburg bisher ein Exote

«Für die Einfamilienhausbesitzer wirds teurer, doch die Kleinverbraucher werden heute von den Grossverbrauchern subventioniert», sagte Gian von Planta, der als SWL-Geschäftsleitungsmitglied für Anlagen und Netze zuständig ist, an einer Informationsveranstaltung für die Einwohnerräte.

Die Verschiebung kommt daher, weil mit der beantragten Tariferhöhung auch das Gebührenmodell angepasst werden soll. Lenzburg war bisher eine der letzten Gemeinden, die das kostbare Nass rein nach Verbrauch in Rechnung stellten: Seit 2001 sind dies 2.10 Franken pro Kubikmeter.

Neu soll die Hälfte des Gesamtertrages als fixe Gebühren in Rechnung gestellt werden. Damit kommt die SWL Wasser AG einer Empfehlung des nationalen Dachverbandes nach, der als fixen Anteil 50 bis 80 Prozent vorschlägt.

Obwohl die Einfamilienhausbesitzer eine wichtige Wählergruppe ausmachen, war die Asymmetrie der künftigen Mehrbelastung am Info-Anlass fast kein Thema. Von Adriano Beti, dem FDP-Ortsparteipräsidenten, nach dem Grund befragt, argumentierte von Planta mit rein buchhalterischen Argumenten: Bei der SWL seien beim Aufwand bis zu 90 Prozent fix.

Teurer als Staufen

Während die Grossverbraucher von der vorgeschlagenen Regelung teilweise massiv profitieren, sind die künftigen Kosten für Lenzburger Kleinverbraucher im Vergleich mit andern Gemeinden sehr hoch. Selbst wenn die Besonderheit, dass in Lenzburg die Hausanschlüsse bis zur Wasseruhr vom Lieferanten unterhalten werden, berücksichtigt wird, sind Einfamilienhäuser hier 192 Franken teurer als in Staufen oder 181 Franken teurer als in Wohlen.

Die generelle Tariferhöhung um 10 Prozent ist zur Hälfte der verdoppelten Konzession und zum andern den anstehenden Investitionen zuzuschreiben. In den nächsten 15 Jahren kosten Sanierungen und Erneuerungen von Anlagen und Leitungen 23 Millionen Franken. Trotz den Mehreinnahmen wird die Nettoverschuldung bis 2030 auf 11 Millionen Franken ansteigen.

Da jedoch das städtische Wassernetz «weitgehend gebaut ist» (von Planta) verzichtet man künftig auf Netzkostenbeiträge. Diese Anschlussgebühren füllen andernorts die Wasserkasse; in Lenzburg machen sie nur einen marginalen Teil aus.