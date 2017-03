Ein schönes Geschenk hat die Feuerwehr Boniswil-Hallwil Ende letzten Jahres erhalten. Ein Tanklöschfahrzeug auf dem neuesten Stand der Technik, 340 PS stark, mit einem automatisierten Schaltgetriebe und einem Tank, der 2400 Liter Wasser auf den Brandplatz bringt. Am Samstag wurde das Fahrzeug der Bevölkerung präsentiert und offiziell eingeweiht.

Die Feuerwehrleute haben schon viele Stunden aufgewendet, um das Tanklöschfahrzeug kennenzulernen und sein Fahrverhalten zu testen. «Wir haben damit bisher so viele Kilometer zurückgelegt, wie das Fahrzeug wohl so bald nicht wieder fahren wird», sagte Kommandant Roger Zingg. «Das Vorgängerauto war bereits 30 Jahre alt, die Feuerwehrleute haben Freude an den technischen Möglichkeiten, die das neue Auto mit seinen Computersteuerungen bietet.» Auf Wunsch des Korps wurde das gleiche Druckluftsystem zur Schaumerzeugung eingebaut, das bisher benutzt wurde.