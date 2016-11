Sein erstes Militärfahrzeug war eine «Condor A 580-1». Drei Jahre nach dem Kauf des Motorrades kam 1990 ein Mowag Mannschaftswagen hinzu; und Stefan Laib wurde zum Sammler. Ende 2003 richtete er seine Sammlung in der renovierten, ehemaligen Strohmanufaktur «Bändelihaus» in Meisterschwanden ein, 2006 kam die Nachbarliegenschaft «Kontor» dazu; sie brachte weitere Ausstellungsräume für die stetig wachsende Sammlung. Ein Meilenstein in der Geschichte der Militärsammlung war die Aufnahme in den Dachverband der Festungsmuseen. 2012 wurde der Verein Freunde der Militärsammlung gegründet, 2014 folgte die Gründung der Stiftung.

Mittelfristig strebt die Stiftung das Ziel an, mit einem angepassten Ausbau zur führenden Sammlung in der Schweiz zu werden. Kürzlich konnte die Stiftung durch einen Landkauf ihr Areal arrondieren und plant nun den Ausbau um weitere 3900 Quadratmeter Ausstellungsfläche für Fahrzeuge und um nochmals 700 Quadratmeter für die grösste historische Militärhutsammlung in der Schweiz. Präsident der Stiftung ist Stefan Laib, als Vizepräsident wirkt Martin Widmer und als Aktuar Matthias Hagmann.

Stefan Laib bezeichnet seine Sammlung als «neutrale Informationsquelle zur Ausrüstung der Armee». Sie biete mit fundierter Information und Anschauungsmaterial die Möglichkeit, «Vorurteile und falsche Vorstellungen zum Thema Militär zu korrigieren». Die Sammlung möchte auch mit dem Blick in die Vergangenheit dazu beitragen, dass Berührungsängste und Vorurteile gegenüber der Armee abgebaut werden können. Die Stiftung sucht weitere Beiräte und Sonderbotschafter, welche die Sammlung ideell, materiell oder finanziell unterstützen möchten. Weitere Informationen:

