Kaum Spuren in der Region

Spuren hat Leupin im Laufe seines Lebens scheinbar wenige hinterlassen. Denn auch wenn er 1916 in Beinwil am See geboren wurde, erinnert sich hier niemand mehr an den zeitlebens bis nach Japan bekannten Grafiker. Das Plakat, das er 1949 für die Zigarrenfabrik A. Eichenberger-Baur gestaltete, ist nirgendwo aufbewahrt. Und auch die Märchenbücher Leupins – er hat neun Grimm-Erzählungen illustriert – sind in den Bibliotheken des Dorfes nicht vertreten. Am Haus in der Basler Altstadt schliesslich, wo Leupin einen grossen Teil seiner Schaffensphase verbracht hat, erinnert eine Tafel nicht an ihn, sondern an eine gewisse Katja Wulff, Tänzerin und Tanzpädagogin.

14 international und 90 in der Schweiz ausgezeichnete Plakate, 32 Einzelausstellungen, unter anderem auch in Chicago und Tokio, und die Ehrung durch die Ernst-Litfass-Medaille. Davon bleibt: nichts. Oder etwa doch? Das Vermächtnis Herbert Leupins steht nicht in einem Bücherregal oder auf einem Sockel. Es steht in den Kühlregalen oder im Schaufenster der Schweizer Läden. Denn vielleicht war Leupin nicht der beste Maler oder Grafiker, aber eines war er sicher: der beste Werber.

Milka-Kuh und Pepita-Papagei

Leupin bezeichnete seine Plakate auch als gemalte Slogans, feilte und entwarf so lange, bis es ihm gelang, seine Botschaft so einfach und doch gewitzt wie möglich an den Betrachter zu vermitteln. Bis heute bekannt sind vor allem seine für Marken geschaffene Sympathieträger: so etwa die Milka-Kuh oder der Pepita-Papagei.

Doch auch Bell und Bata, nur zwei von unzähligen Firmen, verdanken dem Künstler einen Grossteil ihrer Bekanntheit. Die Kunstmesse Basel schliesslich wurde nur durch Leupin zur heutigen Art Basel – «Kunstmesse» klang ihm zu ungeschickt, das Wort «Art» wurde international verstanden. Auf dem Höhepunkt von Leupins Karriere, in den 50er-Jahren, galt das Plakat als das Massenmedium schlechthin. Heute unvorstellbar, wurden Plakate gar im Feuilleton rezensiert und kritisiert. Und: Plakate wurden zum Schweizer Exportprodukt.

Das Departement des Inneren zeichnete ab 1941 jährlich die besten Plakate mit einer Urkunde aus. Immer dabei: Leupins Werke. Pro Helvetia organisierte eine regelrechte Plakatwelttournee mit den besten Plakaten der Schweiz. 23 von 126 stammten dabei von Leupin. Der gute Ruf der Schweizer Grafiker begründete sich in dieser Zeit.

Bell-Logo und Knie-Clown

Einige dieser Plakate sind heute nicht mehr zeitgemäss, ohne Frage. Doch gerade Plakate wie das durch die Gabel aufgestochene Bell-Logo oder das Schweizerkreuz auf der Bahnschranke zur Muba 1950 lassen einen Humor erahnen, der sich fast als schweizerisch bezeichnen liesse. Handkehrum waren Leupins Plakate auch in Chicago und Tokio beliebt. Herbert Leupin schaffte mit seinen auf das Wesentliche reduzierten Plakaten eine globale Bildsprache.

Die Globalisierung war es schliesslich, die dem Plakat, und damit auch der Kunst Leupins, den Garaus machte. Heute kämpfen Produkte nicht mehr auf den Strassen der Welt um Aufmerksamkeit, sondern im Internet und schliesslich im Warenregal. Dort lebt zumindest die Milka-Kuh fröhlich weiter. Ihr geweisstes Gesicht und breites Lächeln schliesst den Kreis zum geschminkten Clowngesicht.