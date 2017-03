Die Musterterrasse ist erstellt, der Baugrund für gut befunden, das Baugesuch aufgelegt und von den zuständigen Instanzen grundsätzlich akzeptiert – und doch müssen die Ortsbürger-Rebbauern noch eine ganze Weile auf die seit längerem geplanten Erweiterung ihres Rebberges am Schlosshügel warten. Vorgesehen ist, die bestehenden 40 Aren Rebfläche um bestockte 5600 Quadratmeter und zusätzlich etwa gleich viel Land für die Erschliessung und ökologische Ausgleichsmassnahmen zu ergänzen. Grob geschätzt müssen für das Erweiterungsprojekt 70 000 bis 80 000 Franken aufgebracht werden.

Wie Vorstandsmitglied Max Werder an der Generalversammlung der Ortsbürger Rebbauern-Vereinigung mitteilte, ist das Projekt aus der Perspektive des Kantons aber nicht zonenkonform. Anstoss bietet vorab die zur mechanischen Bewirtschaftung notwendige Terrassierung am Hügel. Derartige Terrainveränderungen sind ausserhalb der Bauzone beziehungsweise in der Spezialzone am Schlossberg nicht zulässig. Der bestehende Rebberg ist denn auch – wie seit Jahrhunderten üblich – horizontal gegliedert. Bei einer Besprechung mit Stadt und Kanton sei dieser den Rebbauern nicht entgegengekommen, bedauert Werder. Weitere baujuristische Abklärungen sind allerdings aktuell im Gange.

Ein Ausweg aus der Sackgasse wäre eine Umzonung, welche die Terrassierung erlaubt. Die Chancen dafür sind vielleicht vorhanden, denn die Revision der Lenzburger Bau- und Nutzungsordnung ist derzeit in Arbeit. Das dauert allerdings noch einige Zeit. «Im schlimmsten Fall verzögert sich die Erweiterung um vier Jahre», hält Max Werder fest. Vom Kanton beanstandet wurde ebenfalls das Projekt einer Werkzeugscheune: Die Kleinbaute ist zu gross für die Spezialzone. Eine Einsprache wegen dem Quellenrecht am Hang kann hingegen gütlich beigelegt werden.

Schlecht Ernte, 9000 Fr. Verlust

«Ein Rekordjahr punkto Schwierigkeiten» überschrieb der Rebbau-Verantwortliche Kurt Wernli seinen Jahresbericht 2016. Kälte, Regen, Mehltau, Kirschessigfliege machten den Reben und den «Rebläusen» (Freiwilliges Helferteam) das Leben schwer. Während rund 1300 Stunden im Jahr sorgen sie für die Rebbergpflege. Der Ertrag war mit 1500 Kilo ein Minus-Rekord, der sich auch finanziell bemerkbar macht. Hingegen stimmt die Qualität mit 92 Oechsle trotz allem.

Die Rechnung 2016 der Rebbauern schliesst mit einem Verlust von rund 9000 Franken ab – Resultat der schlechten Ernte. Trotzdem lehnte die Versammlung eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge ab. Angesichts der Finanzlage ist eine Verzögerung der grossen Pläne deshalb wohl keine Katastrophe. Und zum Schluss noch die gute Nachricht: Mit dem «Schlossberg Barba Rossa» lanciert die Rebbauvereinigung neu einen Pinot Noir Barrique.