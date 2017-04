Werner Huggenberger schreibt gleich zweimal Geschichte: Zum einen ist er mit 62 Jahren der amtsälteste Gemeindeschreiber im Bezirk, der pensioniert wird, zum andern, so verrät er im Gespräch, war er bei seinem Amtsantritt am 1. Januar 1980 mit damals «zarten 25 Jahren» der jüngste Kanzler in der Region. Weshalb fiel die Wahl ausgerechnet auf den damaligen «Grünschnabel»? Huggenberger lacht. «Eigentlich weiss ich das gar nicht so genau. Ich war damals Präsident des Tischtennis-Clubs Rupperswil, vielleicht hat das Eindruck gemacht.»

Vater Vizestadtschreiber in Aarau

Huggenbergers Nachfolgerin Brigitte Woodtli hat einen Nachnamen, der Erwartungen weckt. Vater Peter Woodtli war 30 Jahre lang Vize-Stadtschreiber in Aarau, Vorgänger des heutigen Amtsinhabers. In Aarau ist Woodtli auch aufgewachsen. Heute wohnt sie mit ihrer Familie in Seengen. Als Teenager träumte Brigitte Woodtli von einer Karriere als Stewardess bei der Swissair. Daraus ist nichts geworden: Vater Peter fand, eine kaufmännische Ausbildung auf der Gemeindeverwaltung sei das Richtige für seine Tochter. Die 48-Jährige schmunzelt, wenn sie zurückblickt. «Die Lehre habe ich auf der Verwaltung in Rohr gemacht.» Und sie ist im Beruf geblieben. In die Lüfte geht sie nur noch ferienhalber.

Wenn Werner Huggenberger sein Job-Profil von 1980 mit den heutigen Aufgaben vergleicht, so kann er nicht anders als herzlich lachen. Seit er vor bald vier Jahrzehnten zum Gemeindeschreiber von Brunegg gewählt wurde, ist in der Gemeindeverwaltung kein Stein mehr auf dem andern geblieben. Die Digitalisierung und der Computer waren noch Fremdwörter, Papier beherrschte die Bürokratie.

Bücher könnte Huggenberger darüber schreiben, wie es in seinen Anfängen war und welche unglaublichen Veränderungsprozesse die Verwaltung einer Gemeinde in der Zwischenzeit erfahren hat. Weil das an dieser Stelle nicht geht, müssen ein paar Anekdoten genügen.

ID gabs auch am Sonntag

Huggenberger war der erste vollamtliche Gemeindeschreiber mit einer Gesamtverwaltung im Dorf. Er hat sich zuallererst um den Aufbau einer zentralen Gemeindeverwaltung gekümmert. Hinzu kamen unzählige weitere Aufgaben. Werner Huggenberger zählt einige davon auf. «Ich war Lebensmittelkontrolleur, protokollierte Schäden in Mietwohnungen, verteilte im Auftrag des Arztes Antabus-Tabletten an Alkoholsüchtige, nahm Mäuseschwänze entgegen und stellte Identitätskarten aus. Wenns pressierte auch am Sonntag.» Werner Huggenberger lacht.

Er zieht ein wenig die Schultern hoch, fast ein bisschen verschämt sagt er: «Die ersten Jahre waren bedingt durch den grossen Arbeitsbereich am abwechslungsreichsten und spannendsten. Die Aufgaben waren vielfältig und man konnte – oder vielmehr musste – selbstständig entscheiden, da die Richtlinien, Weisungen und Verordnungen die Arbeitsweise nicht so eng definierten wie heute. Aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades muss man sich heute auf einen Verwaltungsbereich festlegen. Diese Entwicklung finde ich schade.»

Visionäre Gemeinde

Huggenberger ist ein wenig stolz, dass er mit seinem früh erworbenen Computer in Brunegg als eine der ersten Kommunen das EDV-Zeitalter eingeführt hat. Eine schöne Erinnerung ist die frühe und günstige Realisierung der heutigen Gemeindehomepage, welche in der Anfangsphase der Gemeindewebauftritte in den Medienvergleichen immer in den Medaillenplätzen rangierte.

In den vergangenen fast vier Jahrzehnten hat sich die Einwohnerzahl Bruneggs mehr als verdoppelt. Entlang der A1 und des Bahngeleises sind Logistikgebäude entstanden. Ein visionärer Zonenplan aus den 1960er-Jahren hatte die günstige Lage erkannt und dieses Gebiet schon damals als Industriezone ausgeschieden.

Jetzt steht die Gemeinde vor einem nächsten Wachstumsschub. In der Überbauung Breitacker gibt es in wenigen Monaten rund 60 neue Wohnungen. Er freut sich, dass mit Brigitte Woodtli eine bestens qualifizierte Person die Nachfolge übernimmt.

Huggenberger selber will es künftig etwas ruhiger angehen. Seine Zeit will er jetzt dem Haus, Garten und den vielen Hobbys wie Lesen, Musik, Kochen, Malen, Reisen und natürlich seiner Frau widmen.