Halbe Million für Asylbereich

Die politische Agenda des neuen Gemeindeammanns ist gut bestückt. Doch Briner betont, sein Vorgänger habe «das Pult gut aufgeräumt.» Zu den wichtigsten aktuellen Geschäften gehört der Bau eines Doppelkindergartens beim Schulhaus Zelgli. Der Baukredit ist im Moment für die Sommergmeind traktandiert. Das Dorf Othmarsingen ist in den letzten zehn Jahren um 24 Prozent gewachsen auf 2700 Personen. Moderates Wachstum ist auch für den neuen Gemeindeammann ein Thema. «Es hat noch ein paar Baufelder.» «Geerbt» hat Briner auch die geplante Zentrums-Überbauung mit neuem Gebäude für die Gemeindeverwaltung in den Matten auf dem ehemaligen Marti-Areal. Das Bauvorhaben kam bisher mangels Investor nicht vom Fleck.

Sorgenfalten bekommt Markus Briner, wenn er über die Entwicklung der Finanzen von Othmarsingen spricht. Die Sozialkosten steigen. Allein für den Asylbereich habe man im vergangenen Jahr gegen eine halbe Million aufgewendet, welche vorläufig vom Kanton noch vergütet werden. Wie sich dieser Posten in Zukunft entwickeln wird, hängt im Wesentlichen von der neuen Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinde ab. Doch klagen will Markus Briner nicht: «Die Gemeinde Othmarsingen ist im Moment gut aufgestellt. Der Steuerfuss liegt bei 110 Prozent.» Gleichwohl ist sich der neue Gemeindeammann nicht sicher, ob dieser künftig beibehalten werden kann. «Die Ungewissheit über die Kostenentwicklung hindert uns, überschwänglich zu werden», folgert er.

Zeit für Hobby muss sein

25 bis 35 Prozent schätzt er, wird er für die Gemeindearbeit aufwenden müssen. Durchschnittlich. Nicht zu kurz kommen soll auch in Zukunft sein Hobby. Markus Briner ist seit Jahren ein begeisterter Fussballtennisspieler. Eine Randsportart, bei welcher Fussball über das Tennisnetz gespielt wird. Der übers Netz gespielte Fussball darf auf einer Seite nur einmal den Boden berühren und muss dann wieder in die gegnerische Hälfte spediert werden. Und zudem sagt Briner von sich, sei er ein Genussmensch und habe gerne «etwas Gutes auf dem Teller», am liebsten aus der mediterranen Küche. Dazu sitzt er am liebsten am schönsten Ort in Othmarsingen. Das ist für den Gemeindeammann auf dem Sitzplatz seines Hauses, wo er einen freien Blick ins Grüne geniesst.