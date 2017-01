Für den Ammerswiler Gemeindeammann Hanspeter Gehrig sind «das Amt als Gemeindeammann und die berufliche Belastung nicht mehr unter einen Hut zu bringen». Am Bärzeli-Apéro hat der IT-Projektleiter vorgestern der Ammerswiler Bevölkerung den Rücktritt auf Ende der Legislaturperiode angekündigt. Per 1. Januar 2000 war der 54-jährige parteilose Gehrig in den Gemeinderat von Ammerswil gewählt worden.

Sechs Jahre später wurde er Gemeindeammann. Dem Ortsbürger Gehrig obliegen Verwaltung, Finanzen, Personal, Ortsbürger, Polizei, Forst und die Jagd. Zudem vertritt er Ammerswil im Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg-Seetal, in der Forstbetriebskommission Lenzia und der Regionalpolizei Lenzburg. Er habe seinen Entscheid bewusst frühzeitig bekannt geben wollen, so bleibe genügend Zeit, sich Gedanken über die Nachfolge zu machen, sagte Gehrig auf Anfrage. Die Ersatzwahl findet im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen am 24. September 2017 statt. (str)