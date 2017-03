Der Fussballplatz in Beinwil am See ist offensichtlich nicht nur bei Tschüttelern beliebt. Immer wieder kurven Autofahrer auf dem Rasen herum. Jüngstes Beispiel: Vergangene Woche fuhren Unbekannte mit drei Fahrzeugen auf das Nebenspielfeld – trotz Verbotsschild. Die Autos wurden dort nebeneinander parkiert und fotografiert. Dies belegt ein Foto, das der Fussballklub der Seetaler Gemeinde auf Facebook veröffentlicht hat, verbunden mit einem Aufruf: «Zum wiederholten Male wurde heute auf unserem Trainingsplatz herumgekurvt», schreibt der FC. «Für jegliche Hinweise zu den Besitzern dieser Fahrzeuge wären wir euch allen sehr dankbar!» Der Beitrag wurde bis Sonntag fast 130-mal geteilt und erreichte 13'500 Personen.