Noch nie ist eine Stapferhaus-Produktion so fulminant gestartet wie die neue Ausstellung «Heimat – eine Grenzerfahrung». Schon vor der offiziellen Eröffnung vor zwei Wochen hatten sich über 500 Gruppen angemeldet. Freie Termine für Gruppenführungen gibt es erst Mitte April wieder. Ein Raunen ging durch die Reihen, als Stapferhaus-Leiterin Sibylle Lichtensteiger diesen

Erfolg an der Vernissage verkündete. 350 geladene Gäste applaudierten. Eine grosse Gesellschaft, darunter viele Macher und Gönner von «Heimat». Beim Stapferhaus ist alles etwas grösser als bei anderen Kulturhäusern. Auch das Wahrzeichen, ein 32-Meter-Riesenrad.

Die Ausstellung «Heimat» profitiert von der nationalen Ausstrahlung des Stapferhauses und vom Erfolg früherer Produktionen. Die Ausstellungen «Entscheiden» und «Geld» (mit dem Bad in vier Millionen Fünfräpplern) lockten gegen 80 000 Besucher auf das Zeughausareal im Westen der Stadt Lenzburg. Trotz dieser Erfolge scheint der Start von «Heimat – eine Grenzerfahrung» selbst die erfahrenen Ausstellungsmacher um Stapferhaus-Leiterin Sibylle Lichtensteiger zu überraschen. Die Ausstellung zählte in den ersten zwei Wochen viel mehr Besucherinnen und Besucher als erwartet. Allein am vorletzten Wochenende zogen knapp 1000 Besucher durch die Ausstellungsräume. Es bildeten sich Schlangen, einige technische Geräte machten wegen der starken Beanspruchung schlapp. «Wir wurden regelrecht überrannt», sagt Sibylle Lichtensteiger. «Das hat uns gefordert.»

Das Stapferhaus hat deshalb gehandelt: Das Personal wird aufgestockt, vor allem an den Wochenenden. Zudem hat das Kulturhaus die Zahl der Besucher auf 600 pro Tag beschränkt. «Wir wollen damit einen möglichst angenehmen Besuch unserer Ausstellung sicherstellen», so Lichtensteiger. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass

Besucher – darunter viele mit langer Anreise – wegen der Beschränkung vor geschlossenen Türen stehen. In Kürze soll deshalb auch für Einzelbesucher ein neues Ticketsystem eingeführt werden. Lichtensteiger: «Besucher können Zeitfenster wählen und sich damit quasi einen Platz reservieren.» Das Stapferhaus werde in den nächsten Tagen darüber informieren, unter anderem auf der eigenen Website.

Hunderte Jetons verschwunden

Der Ansturm hat einen weiteren Effekt: Das Stapferhaus vermisst bereits hunderte «Heimat»-Jetons. Vier davon erhält jeder Besucher, um wie auf einer Chilbi auf dem Riesenrad zu fahren und weitere Installationen der Ausstellungen zu nutzen. Bis zum Freitag verzeichnete das Stapferhaus bereits über 450 verschwundene Jetons. Liessen Besucher diese als Souvenir mitlaufen, ähnlich wie einige der 184 000 verschwundenen Fünferli der letzten Ausstellung «Geld»? Nein, sagt Sibylle Lichtensteiger: «Wegen des Grossandrangs konnten nicht alle Besucher die ganze Ausstellung anschauen und nahmen nicht genutzte Jetons nach Hause.» Das Stapferhaus musste deshalb Jetons nachbestellen und die elektronischen Chips in deren Innern programmieren.

Ist «Heimat» damit bereits jetzt erfolgreicher als «Geld» und «Entscheiden»? Sibylle Lichtensteiger warnt vor vorschnellen Schlüssen. «Der Start war unglaublich gut, das kann aber teilweise auch am Wetter liegen.» Am vergangenen Samstag kamen knapp 500 Besucher. Diese verteilten sich gut über den ganzen Tag, der Betrieb verlief reibungslos.

Öffnungszeiten: «Heimat» ist von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am Donnerstag bis 20 Uhr.