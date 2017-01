Wie gut kennen Sie die Seetaler Meitlitage?

Anfang Januar übernehmen in Fahrwangen und Meisterschwanden an den Meitlitagen die Frauen das Zepter. Die Meitli schlüpfen in alte schwarze Roben und gehen mit ihren Grasbögen auf Männerfang. Ein einzigartiger Brauch.