Den Winter verbrachte Lady Mildred vielleicht auch aus diesem Grund nicht auf der kalten Lenzburg, sondern im Ferienhaus ihres Mannes an der französischen Riviera oder im italienischen Bordighera. Überhaupt reiste sie viel herum, für eine Frau von ihrem Stand war das jedoch nichts aussergewöhnliches. «Lady Mildred war sehr verbunden mit ihrer Familie», erzählt Angela Dettling. Die Familienmitglieder besuchten sich gegenseitig oder trafen sich im Süden.

«Und wenn die Anreise schon so viel Zeit in Anspruch nahm, blieb man gleich ein paar Wochen.» Auch waren die Bowes-Lyons des Öfteren in Lenzburg zu Besuch, selbst wenn Mildred gar nicht zu Hause war. «Habe mich entschieden, den Goffersberg zu kaufen», schrieb Mildreds Vater in sein Tagebuch. Aus welchen Gründen es offensichtlich nie zu dieser Transaktion gekommen ist, notierte er nicht.

Verbindung zum Königshaus

Die Familie Bowes-Lyon gehört zum alten englischen Adel. Schon einmal hatte ein Mitglied in die Königsfamilie eingeheiratet, man kämpfte in Kriegen für den Hof. Gekrönt wurde diese Verbindung, als Mildreds Nichte König George VI heiratete. Sie hiess Elizabeth und war die Mutter der heutigen Queen. Doch die königliche Heirat fand mehr als zwanzig Jahre nach Mildreds Tod statt.