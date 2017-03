An der Generalversammlung des Vereins Industriekultur am Aabach präsentierten die Geschichtsvermittler Carmen Kiser und Fabio Rudolf die Vorarbeiten für die Aufrüstung des bestehenden Lehrpfades Industriekultur am Aabach. Die vom Verein erstellten Informationstafeln werden ergänzt durch eine interaktive Web-App, welche neue, noch unerwartete Einblicke in die Historie der ehemaligen Fabriken erlaubt.

«Ab Mai 2018 können Interessierte mit dem Smartphone dem Bach entlang wandern und vorläufig an einigen Info-Stelen andocken», erläuterte der für die Technik verantwortliche Fabio Rudolf das Konzept, welches insbesondere die jüngeren Jahrgänge mobilisieren und die Schulen motivieren soll. Sie erleben vor Ort «Aufzeichnungen und Gespräche mit Zeitzeugen, süffige Anekdoten und zusätzliche Informationen zu den längst umgenutzten Gebäuden», versprach Carmen Kiser, welche für den Inhalt zuständig ist.

Das Projekt basiert auf einem Grobkonzept der Historiker Dominik Sauerländer und Bruno Meyer, dem Projekt «Lernbach» und nennt sich nun «Gesichter der Geschichte». Eine neue Dimension der Geschichtsvermittlung bahnt sich an. (HH).