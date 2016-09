Johannisbeersträucher, Früchte, Arbeiterinnen bei deren Verlesen, Deckel von Konfitüren-Gläsern: Die Sujets an der langen Wand bei der Bahnhof-Unterführung zum Gleis 1 sind eine Hommage an die Hero. Während 120 Jahren lagen Produktionsstätte und Hauptsitz des Nahrungsmittel-Unternehmens hier in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof.

Alte Fotografien aus den 60er-Jahren dienten als Vorbild für die bunten Motive. «Früher wuchsen hier ganz viele Johannisbeersträucher. Nun sind sie an der Wand verewigt», sagt Anja Voegeli, SP-Einwohnerrätin und treibende Kraft hinter dem Projekt.

Nicht nur die Geschichte, auch die Gegenwart hat ihren Platz: Ganz aussen ist eine Katze abgebildet. Sie steht für all die Stubentiger, die heute am Bahnhof herumstreifen. Die Motive überdecken die Sprayereien, die früher die Wand verunstalteten. Anja Voegeli formuliert das Ziel des Projekts so: «Wir wollten einen Unort gestalten und lebendig machen.»

Ehrenamtlicher Einsatz

Das Projekt ist nur dank engster Zusammenarbeit von Anja Voegeli mit Franziska Aschwanden und George Yacoub gelungen. Es ist ein zusammengewürfeltes Team: Anja Vögeli ist Lehrerin für bildnerisches Gestalten und hat ein Atelier auf dem ehemaligen Wisa-Gloria-Areal.

Über die Ateliertage hat sie Franziska Aschwanden kennen gelernt, eine ehemalige Journalistin, die heute als freie Gestalterin tätig ist. Und der Dritte im Bunde, der syrische Asylbewerber George Yacoub, geht bei Anja Vögeli in den Deutschunterricht für Asylbewerber. Seit er arbeiten dürfe, suche er «wie verrückt» nach einer Beschäftigung.

Da kam dieses Projekt wie gerufen. Yacoub und die beiden Frauen waren mit Leib und Seele dabei: Während vier Wochen investierten sie ihre gesamte Freizeit. «Von neun Uhr bis zum Mittag, nach Feierabend und an den Wochenenden haben wir gemalt», sagt Franziska Aschwanden.