Rupperswil an diesem Dezemberabend: Es ist kalt und neblig, seit Tagen sitzt die Wolkendecke über dem Mittelland fest. Um 18.23 Uhr hält eine S-Bahn aus Aarau. Berufsschülerinnen, Banker und Büezer steigen aus. Die Hände suchen tief in den Jackentaschen Schutz vor der Kälte, die Ohren unter Kopfhörern.

Die Coiffeuse im «HaarSchnitt» verabschiedet den letzten Kunden für heute, nebenan bei der Elek-tro Strub AG sitzt ein Planer konzentriert im weissen Licht seines Bildschirms. Einige Meter weiter zweigt rechts die Poststrasse von der Dorfstrasse ab. Im Foyer des roten Stapfenackerhauses – dem multifunktionalen Zuhause von Feuerwehr, Technischen Betrieben, Schulleitung und Kindergarten – steht ein Christbaum, darunter eingepackte Geschenke als Dekoration. Doch die Weihnachtszeit bringt den Einwohnern von Rupperswil dieses Jahr nicht nur wärmende Freude, sondern auch böse Erinnerungen. Erinnerungen an den 21. Dezember vor einem Jahr.

Es ist im Fall gut jetzt»

Das Datum ist zu einem Begriff, einem schmerzenden Stichwort geworden. Wer es erwähnt, muss keine Präzisierung nachschieben, das Gegenüber reagiert sofort. Oft mit Stille oder Ablehnung, zu häufig wurde man in den letzten Monaten danach gefragt. Auch Dominik Kunz, 33, seit 2002 in der Feuerwehr Rupperswil-Auenstein, seit 2014 Kommandant. An diesem Abend sitzt er in seinem Büro im Stapfenackerhaus, und überlegt, ob er etwas sagen will. Wieder die Zeitung. Wieder Fragen nach diesem Einsatz, im Protokoll 2015 «Nr. 54 – 11:20, Brand-Mittel, in Rupperswil, Lenzhardstrasse». Und drei Wochen später: «12:30 – Verkehrsdienst, in Rupperswil, Trauerfeier Schauer».