Felicia Fracassi durchlebte schwere Stunden, als sie vor einem knappen Jahr ihren Hutladen in der Kirchgasse aufgeben musste. Es brach ihr schier das Herz, doch Fracassi hatte keine Wahl: «Aufwand und Ertrag standen in keinem Verhältnis mehr», sagte sie damals zur az.

Nun wagt Felicia Fracassi einen Neuanfang. Es ist ein Neuanfang im neusten Lenzburger Stadtquartier. Als Pionierin könnte man Fracassi bezeichnen, ist sie doch die Erste, die «Im Lenz» eine Boutique eröffnet. «Es wäre natürlich schön, wenn so ein Boom ausgelöst würde und weitere Boutiquen oder ein Supermarkt nachkämen», findet Felicia Fracassi. Sie hofft auf mehr Läden und eine gute Durchmischung.

Hohe Frequenz, tiefe Miete

Ihr Geschäft «Felicias Hutladen» liegt am Gustav-Zeiler-Ring 18, direkt am Markus-Roth-Platz – mit bester Aussicht auf den umstrittenen Brunnen. In Sichtweite ist auch das Haus, wo der andere Markus Roth, der Gault-Milau-Koch und ehemalige Hirschen-Wirt, in weniger als zwei Monaten sein neues Restaurant eröffnen wird (az vom 9.2.).

Felicia Fracassi zählt die Vorteile des neuen Standorts auf: «Der Raum ist grösser, heller und freundlicher als jener an der Kirchgasse. Es hat eine grosse Fensterfront mit besten Werbemöglichkeiten, im Sommer kann ich sogar Produkte hinausstellen. Und dazu ist die Miete pro Quadratmeter billiger als in der Altstadt.» Doch den allerwichtigsten Vorteil hat sie noch gar nicht genannt: die Frequenz. «Wenn alle Blöcke bezogen sind, laufen hier in der Stosszeit Hunderte Leute direkt vor dem Schaufenster durch», sagt Felicia Fracassi.

Felicia hat 100 Hüte zu Hause

Ein immenser Vorteil gegenüber der ruhigen Kirchgasse, wo Fracassi 14 Jahre lang ihren Hutladen betrieb. Nach der Schliessung habe sie den Laden sehr vermisst, sie habe oft geweint und schlecht geschlafen. «Der Kontakt mit den Kunden hat mir sehr gefehlt.»

1979 ist die heute 51-jährige Italienerin in die Schweiz gekommen. Mit ihrer Mutter arbeitete sie zu Beginn in einer Hutfabrik. Doch die Passion für Hüte dauert schon viel länger: Seit Kindesbeinen trug sie gerne Berets, je ausgefallener, je bunter, desto besser. An die 100 Hüte habe sie zu Hause, erzählt Fracassi. «Wenn Sie bei mir zur Tür hereinkommen, stolpern Sie über die Hüte.»

Etwas anders ist das im neuen Laden. Auch hier hat es unzählige Hüte in allen Farben und Formen, doch hier ruhen sie hübsch präsentiert auf Ständern und in Regalen. Nicht nur Hüte, auch andere Accessoires sind im Angebot: Handtaschen, T-Shirts, Foulards und Blusen. Die Preise liegen zwischen 30 und 200 Franken.

Grosseinkäufe in Cernusco

Die Produkte stammen aus der Schweiz und aus Italien, alle von Felicia Fracassi selbst ausgewählt. Ihre Augen leuchten, als sie erzählt, wie sie früher jedes Jahr nach Cernusco bei Mailand fuhr, um im grossen Stil Waren anzukaufen. «Sämtliche Modelabels hatten dort eine Fabrikverkaufsstelle», schwärmt sie. Wenn das Geschäft gut läuft, hofft sie, schon bald wieder eine Reise nach Cernusco unternehmen zu können.

Doch zuerst gibt es ein Fest: Am Samstag, 22. April, wird der Laden mit einem Apéro feierlich eingeweiht. Felicia Fracassi betont, dass zur Feier des Tages viele Produkte herabgesetzt werden.