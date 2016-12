Gerade jetzt, wenn es wieder kalt ist, macht es keinen Spass, im Biswind draussen auf den Bus zu warten.

Am Bahnhof Lenzburg gibt es ab dem Fahrplanwechsel am nächsten Sonntag ein wenig Abhilfe. Die Busse stehen länger an der richtigen Stelle bereit zur Abfahrt. Die Passagiere können im wärmeren Gefährt die Wartezeit überbrücken.

Ein Personaljahr mehr

«Der Ankunftsort entspricht dem Abfahrtort», bringt René Bossard, der Geschäftsführer des Regionalbus Lenzburg (RBL) diese Disposition auf einen einfachen Nenner. Durch diese Umdisposition entfällt das zwischenzeitliche Anfahren der RBL-Zentrale. «Der Fahrerwechsel erfolgt neu vor Ort, also auf dem Bahnhofplatz», so Bossard.

Die RBL lässt sich diesen zusätzlichen Service etwas kosten. Für die Dislokation der Buschauffeure zwischen Zentrale und Bahnhof braucht es einen zusätzlichen Personenwagen. Im Jargon des Busbetriebes heisst dieses Gefährt «Dienstwechselfahrzeug». Mit der neuen Lösung verlängern sich die Schichten des Fahrpersonals; dies summiert sich laut auf ein Personaljahr.